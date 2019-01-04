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Экстрадированному в Россию экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение

Бывшему зампреду правительства и экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем, на 14 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Ему предъявлено обвинение по ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ – мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления и растрата, пояснила представитель СКР.

Накануне Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию по запросу Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г. в Сен-Тропе экс-чиновника Россия добивалась пять лет.

Следователи полагают, что организованная группа под руководством Кузнецова и его первого зама Валерия Носова обманным путем приобрела «у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество» в виде права требования задолженности за их услуги к муниципальным образованиям Московской области, рассказала Петренко. Затем группа легализовала эти средства.

Кроме того, следствие предполагает, что соучастники похитили денежные средства в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, которые были получены от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», сообщила представитель СКР.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице «В контакте» назвал экстрадицию Кузнецова торжеством справедливости и пообещал провести разбирательство по его делу «по полной программе».