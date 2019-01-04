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Политика
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В интернет выложены личные данные Меркель и других политиков Германии

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Номера кредитных карт, телефонов и паспортов, счета и письма известных политиков Германии, опубликованные в интернете через серию ссылок в Twitter, были замечены поздно вечером 3 января. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель правительства ФРГ Мартин Фитц, передает Deutsche Welle. В открытом доступе они находятся с конца декабря.

Фитц уточнил, что попавшие в сеть документы принадлежат как частным лицам, так и немецким политикам всех уровней от муниципальных комитетов, бундестага и Европарламента до федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters. Среди данных Меркель конфиденциальных сведений или секретных материалов не обнаружено. Злоумышленники ограничились публикацией нескольких адресов электронной почты канцлера, номера ее факса, а также нескольких писем.

Предположительно, данные попали в сеть в результате кибератаки, однако правительство Германии не исключает, что речь может идти не о взломе, а об утечке информации. К расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции. Спецслужбы блокируют доступ к выложенным в открытый доступ данным.

Ни мотивы преступников, ни источник, из которого они получили конфиденциальные данные, пока не определены.

Политика
Новости

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля в ходе телефонной беседы обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе к контексте планов США о выводе своих войск из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Соответствующие планы были анонсированы президентом США Дональдом Трампом 19 декабря. Первоначально предполагалось, что это займет месяц, позже собеседники ABC заявляли о нескольких месяцах. Источники Reuters сообщали о планах Пентагона оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (запрещена в России).

Помимо Сирии Путин и Нетаньяху затронули двусторонние отношения и высказали «общее стремление к развитию контактов на различных уровнях». В декабре 2018 г. Нетяньяху передавал Путину приглашение посетить Израиль.

Также в ходе телефонного разговора премьер Израиля передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.

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Политика
Новости

Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Ведомости
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Кабинет министров организовал работу по созданию правительственного комплекса в международном деловом центре «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В рамках этой работы правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в этом комплексе центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также других ведомств. Они будут располагаться по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Переезд состоится в 2019 г.

Политика
Новости

СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки на обломках разрушенного дома в Магнитогорске

Ведомости
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Криминалисты и эксперты Следственного комитета России (СКР) не обнаружили «следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах» на месте обрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР. При этом отмечается, что следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва».

По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Сутки спустя после обрушения подъезда многоэтажки, 1 января, в Магнитогорске взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники сообщали о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов.

3 января мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил об отсутствии связи между взрывами в жилом доме 31 декабря и в автомобиле «Газель» 1 января. «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов. – Ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

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Политика
Новости

Экстрадированному в Россию экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение

Ведомости
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Бывшему зампреду правительства и экс-министру финансов Московской области Алексею Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании доходов, полученных преступным путем, на 14 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко. Ему предъявлено обвинение по ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ – мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления и растрата, пояснила представитель СКР.

Накануне Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию по запросу Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г. в Сен-Тропе экс-чиновника Россия добивалась пять лет.

Следователи полагают, что организованная группа под руководством Кузнецова и его первого зама Валерия Носова обманным путем приобрела «у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество» в виде права требования задолженности за их услуги к муниципальным образованиям Московской области, рассказала Петренко. Затем группа легализовала эти средства.

Кроме того, следствие предполагает, что соучастники похитили денежные средства в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, которые были получены от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», сообщила представитель СКР.

Накануне председатель СКР Александр Бастрыкин на своей странице «В контакте» назвал экстрадицию Кузнецова торжеством справедливости и пообещал провести разбирательство по его делу «по полной программе».

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Политика
Новости

Правительство утвердило план реализации стратегии нацполитики на три года

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии государственной национальной политики в 2019–2021 гг. Сообщение об этом опубликовано на сайте правительства.

План включает в себя 58 пунктов и 76 мероприятий, направленных в том числе на «гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики». Проект плана был утвержден в декабре на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Стратегия, рассчитанная на период до 2025 г., была утверждена указом президента в декабре 2012 г.

Бизнес
Новости

Цены на нефть растут на ожидании снижения добычи странами ОПЕК

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Нефтяные котировки растут пятую сессию подряд на фоне ожиданий о возможном сокращении добычи государствами ОПЕК. Это самый активный недельный рост за последние полгода, отмечает Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 4 января выросла с $55,95 до $56,11 за баррель. Днем ранее рост составил 1,9%, или $1,04 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожал до $47,3 за баррель, тогда как днем ранее составлял $47,09 за баррель.

С начала недели цены на Brent выросли на 7,5%, на WTI – на 4,3%.

«Нам действительно нужны постоянные усилия со стороны некоторых производителей ОПЕК, чтобы вывести предложение с рынка, чтобы цены восстановились. Теперь мы начинаем это видеть», — говорит аналитик Jefferies LLC Джейсон Гаммель.

В декабре страны ОПЕК сократили добычу нефти на 530 000 баррелей в сутки до 32,6 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи на 1,2 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2018 г. Сокращение начнется с января.

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Политика
Новости

Госсекретарь США заявил о начале вывода американских войск из Сирии

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Американские войска «выходят» из Сирии, «они собираются выйти», заявил в интервью телеканалу Newsmaх TV госсекретарь США Майк Помпео. Он отказался уточнить график вывода военных и техники, отметив, что не хочет, «чтобы противники точно знали, когда это произойдет».

Шеф внешнеполитического ведомства США подтвердил, что президент страны Дональд Трамп остается приверженцем обеспечения «стабильности на всем Ближнем Востоке», несмотря на решение о выходе из Сирии. Белый дом продолжит свои усилия по уничтожению ИГ (запрещенная в России террористическая организация), а также противодействию террористической деятельности Ирана, пообещал Помпео. «Контриранская кампания продолжается», — заверил он. «Мы продолжим достигать этих результатов… Мы просто сделаем это в то время, когда американские войска покинут Сирию», — сказал госсекретарь.

19 декабря Трамп заявил о начале вывода американских войск из Сирии в течение 30 дней. Позже источники ABC News сообщили о том, что процесс растянется не несколько месяцев.

Позже собеседники Reuters отмечали, что американские военные советуют Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ. Сирийские курды составляют основу Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживает Вашингтон. Курды выступают против действующих сирийских властей. Предполагалось, что американские военные могут оставить им бронетехнику, минометы и противотанковые ракетные комплексы, отмечает агентство. Вопрос находится в стадии обсуждения. Такой шаг может вызвать неприятие со стороны Турции, которая борется с курдскими формированиями на севере Сирии.

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Политика
Новости

Все погибшие в результате обрушения подъезда в многоэтажке Магнитогорска опознаны

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Тела всех 39 погибших, найденных под обломками обрушившегося подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске, опознаны. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем Telegram-канале. Сегодня в городе начались похороны погибших.

Накануне МЧС объявило о сворачивании поисково-спасательной операции, поскольку людей под обломками не осталось. Вокруг места ЧП монтируется строительный забор. Предполагается, что 7-й и 8-й подъезды пострадавшего дома будут демонтированы. Здание может быть разделено на два отдельно стоящих дома, заявил ранее начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.

По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Основная версия причины трагедии – взрыв бытового газа.

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Бизнес
Новости

Акции Apple упали более чем на 9% на фоне пересмотра прогнозов по выручке компании

Ведомости
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Бумаги Apple подешевели на 9,32% на открытии торгов на бирже Nasdaq, а капитализация компании опустилась до $749,3 млрд, передает Bloomberg.

Накануне Apple снизила свой прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года, сообщил в открытом письме инвесторам главный исполнительный директор Тим Кук. Вместо прогнозировавшихся ранее доходов $89–93 млрд выручка компании, по предварительной информации, составит около $84 млрд.

Сокращение прогнозов Apple произошло первые за почти два десятилетия. В компании связали происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Если у нас будут успешные переговоры с Китаем, то продажи Apple и продажи всех остальных восстановятся», – приводит Reuters заявление председателя Совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что «многие американские компании, имеющие большой объем продаж в Китае, будут следить за снижением своих доходов в следующем году, пока вы не узнаете о том, что мы заключим сделку с Китаем».

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Бизнес
Новости

Coca-Cola завершила сделку по покупке сети европейской кофеен Costa Coffee

Ведомости
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Сделка по приобретению корпорацией Coca-Cola европейской сети кофеен Costa Coffee у британской Whitbread завершена. Об этом говорится в сообщении на сайте покупателя. Сумма покупки кофейного актива составила $4,9 млрд. Сделка одобрена Европейской комиссией, отмечает Reuters.

Сделка была анонсирована 31 августа 2018 г. Тогда отмечалось, что она получила единогласную поддержку совета директоров Coca-Cola. Эксперты указывали на перспективность приобретения, отмечая, что ежегодно рынок кофе растет на 6%.

Базирующаяся в Лондоне компания Costa работает в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Она управляет примерно 4000 точками розничной торговли, а также имеет предприятие по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В России сеть кофеен Costa Coffee с 2008 г. развивает «Росинтер ресторантс» в рамках договора коммерческой концессии. По закону, при смене правообладателя условия договора коммерческой концессии не изменяются. «Росинтер ресторантс» планировал продолжить развитие Costa Coffee в России в соответствии с договором, напоминает «Интерфакс».

Политика
Новости

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечены тела 39 погибших

Ведомости
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Тело 39-го погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого обрушился в ночь на 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Ранее сообщалось об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС по Челябинской области заявляли, что под завалами остаются еще три человека, но не исключали, что их список может быть неполным. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию до полной расчистки территории.

10-этажный дом по ул. Карла Маркса власти Магнитогорска не намерены сносить. Его предполагается разделить на два отдельно стоящих строения, заявил «Интерфаксу» начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха. Он сослался на оценки экспертов о том, что дом пригоден к дальнейшему проживанию.

По предварительной версии следствия, ЧП произошло в результате взрыва бытового газа.

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