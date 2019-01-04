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В интернет выложены личные данные Меркель и других политиков Германии

Номера кредитных карт, телефонов и паспортов, счета и письма известных политиков Германии, опубликованные в интернете через серию ссылок в Twitter, были замечены поздно вечером 3 января. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель правительства ФРГ Мартин Фитц, передает Deutsche Welle. В открытом доступе они находятся с конца декабря.

Фитц уточнил, что попавшие в сеть документы принадлежат как частным лицам, так и немецким политикам всех уровней от муниципальных комитетов, бундестага и Европарламента до федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает Reuters. Среди данных Меркель конфиденциальных сведений или секретных материалов не обнаружено. Злоумышленники ограничились публикацией нескольких адресов электронной почты канцлера, номера ее факса, а также нескольких писем.

Предположительно, данные попали в сеть в результате кибератаки, однако правительство Германии не исключает, что речь может идти не о взломе, а об утечке информации. К расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции. Спецслужбы блокируют доступ к выложенным в открытый доступ данным.

Ни мотивы преступников, ни источник, из которого они получили конфиденциальные данные, пока не определены.