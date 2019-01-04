Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Кабинет министров организовал работу по созданию правительственного комплекса в международном деловом центре «Москва-Сити». Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
В рамках этой работы правительство согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о размещении в этом комплексе центральных аппаратов этих министерств, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества, а также других ведомств. Они будут располагаться по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Переезд состоится в 2019 г.