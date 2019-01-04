Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля в ходе телефонной беседы обсудили развитие ситуации в Сирии, в том числе к контексте планов США о выводе своих войск из этой страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны. «Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР. В этой связи подтверждена обоюдная нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам», — говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о начале вывода американских войск из Сирии. Соответствующие планы были анонсированы президентом США Дональдом Трампом 19 декабря. Первоначально предполагалось, что это займет месяц, позже собеседники ABC заявляли о нескольких месяцах. Источники Reuters сообщали о планах Пентагона оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками ИГ (запрещена в России).

Помимо Сирии Путин и Нетаньяху затронули двусторонние отношения и высказали «общее стремление к развитию контактов на различных уровнях». В декабре 2018 г. Нетяньяху передавал Путину приглашение посетить Израиль.

Также в ходе телефонного разговора премьер Израиля передал соболезнования руководству и народу России в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.