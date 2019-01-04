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СМИ узнали об отставке руководителей миграционного и антиэкстремистского управлений МВД

Руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобожден от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его сведениям, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Формулировка не уточняется.

Также собеседники ТАСС и «Интерфакса» сообщили об отставке по собственному желанию руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой. Соответствующий указ президента, по их данным, был подписан в декабре.

Валиулин был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 г. с аналогичной должности на уровне Москвы. Кириллова также пришла на позицию руководителя миграционного управления в МВД со столичного уровня в 2016 г.

В конце декабря о готовящейся отставке Валиулина сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, он подал в отставку в связи с тем, что в декларации за 2011 г. не указал наличие у него недвижимости в Болгарии. Это выяснилось после бракоразводного процесса Валиулина весной 2018 г.