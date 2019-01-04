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Кузнецов приступит к изучению обвинений в свой адрес

Бывший зампред правительства и экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, накануне экстрадированный в Москву из Франции, заявил, что не знаком с деталями уголовного дела, по которому он проходит обвиняемым. Соответствующий фрагмент видеозаписи с предъявлением Кузнецову обвинений опубликован Следственным комитетом России.

«Я не знаком с делом практически. Потому что дело, когда обсуждалось во Франции, оно не обсуждалось по существу», — сказал Кузнецов. Экс-чиновнику было вручено постановление о привлечении к делу в качестве обвиняемого, а также предъявлены материалы дела. Следующим этапом процесса станет допрос Кузнецова.

Ранее Следственный комитет сообщил о том, что Кузнецов обвиняется в мошенничестве, легализации преступных доходов и растрате. Сумма ущерба от его действий в группе с сообщниками, в том числе его первым замом Валерием Носовым, оценивается следствием в 14 млрд руб. Правонарушения относятся к периоду 2005-2008 гг., времени его работы в правительстве Московской области. Следователи, в частности, считают, что группа при помощи обмана приобретала у областных муниципальных предприятий ЖКХ права требования задолженности по их услугам к муниципальным образованиям Подмосковья. Вывод средств происходил на счета кипрских офшоров через фирмы, обслуживавшиеся в банке, подконтрольном экс-чиновнику и его соучастникам.