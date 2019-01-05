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Шесть россиян захвачено пиратами у берегов Бенина

Контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы атакован пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Нападение произошло в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе бенинского порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борт контейнеровоза ворвались 7-9 вооруженных человек, которые начали грабеж. «Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — говорится в материалах подразделения Росморречфлота.

Из материалов центра следует, что на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 россиянина и один гражданин Украины. «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Бенине приводит другие данные. По сведениям дипломатов, на борту судна находились 26 человек, в том числе 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. При этом подтвержденной информации о гражданстве захваченных у дипломатов нет. Данные уточнятся.

Сейчас MSC Mandy находится в территориальных водах Нигерии. Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине, — говорится в материалах структуры Росречфлота со ссылкой на ситуационно-кризисный центр российского МИДа.