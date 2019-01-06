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«Роскосмос» упрекнул NASA в «общении через СМИ»

«Роскосмос» считает странным, что NASA общается с российской госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Об этом заявил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко, передает ТАСС.

По его словам, директор NASA Джим Брайденстайн «мог связаться с главой "Роскосмоса" лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву».

«Мы по-прежнему ждем разъяснений по сложившейся ситуации от американского агентства по установленным партнерским каналам или же от представителей NASA в России», — подчеркнул Устименко. Пока «Роскосмос» не получил даже формальных уведомлений об отмене визита Рогозина, добавил он.

Поездка Рогозина в США была запланирована на февраль 2019 г. Накануне пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила USA Today, что визит отложен и что новая дата пока не определена. 6 декабря Брайденстайн в интервью The Washington Post рассказал, что на решение отменить поездку повлияло мнение американских сенаторов, которые сочли приглашение Рогозина в США «не очень хорошей идеей».

Брайденстайн в октябре 2018 г. посетил Россию. Он, в частности, побывал в Звездном городке и выступил перед студентами МГУ. В том же месяце руководитель NASA сообщил, что с Рогозина сняли санкции для того, чтобы он смог посетить США. Директор «Роскосмоса» должен был побывать в двух местах в городе Хьюстон (штат Техас): в Космическом центре имени Линдона Джонсона, где разрабатываются космические корабли и обучаются астронавты, и в Университете Райса, в котором учился Брайденстайн.