Политика

Новости

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета. Дальность ее полета будет составлять более 4500 км, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования... Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – рассказал источник. По его словам, согласно госпрограмме вооружения «Калибр-М» будет передан ВМФ до 2027 г. «Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», – уточнил источник.

Основным отличием новой ракеты от стоящих уже на вооружении «Калибров» будет большая дальность стрельбы и габариты. «Ракета будет значительно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т», – пояснил источник. По его словам, «Калибром-М» будут оснащать как крупные надводные корабли (фрегаты), так и атомные подлодки. Новая ракета будет предназначена для уничтожения сухопутных объектов. Она сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

Сейчас на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, составляет около 2000 км. Максимальная масса боевой части выпускаемых «Калибров» – около 500 кг. Эти ракеты Россия активно применяла для ударов по объектам террористов в Сирии. Они выпускались с российских боевых кораблей и подлодок, отмечает ТАСС.

Чем будет оснащена армия будущего