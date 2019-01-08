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ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

Ведомости
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В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета. Дальность ее полета будет составлять более 4500 км, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования... Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны», – рассказал источник. По его словам, согласно госпрограмме вооружения «Калибр-М» будет передан ВМФ до 2027 г. «Ракета должна быть передана флоту до конца действия программы», – уточнил источник.

Основным отличием новой ракеты от стоящих уже на вооружении «Калибров» будет большая дальность стрельбы и габариты. «Ракета будет значительно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т», – пояснил источник. По его словам, «Калибром-М» будут оснащать как крупные надводные корабли (фрегаты), так и атомные подлодки. Новая ракета будет предназначена для уничтожения сухопутных объектов. Она сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

Сейчас на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, составляет около 2000 км. Максимальная масса боевой части выпускаемых «Калибров» – около 500 кг. Эти ракеты Россия активно применяла для ударов по объектам террористов в Сирии. Они выпускались с российских боевых кораблей и подлодок, отмечает ТАСС.

Чем будет оснащена армия будущего

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Политика
Новости

В Германии задержали подозреваемого в публикации данных сотен немецких политиков

Ведомости
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В Германии задержали 20-летнего подозреваемого в публикации личных данных сотен немецких политиков и знаменитостей, сообщает Der Spiegel.

Речь идет молодом человеке, который живет с родителями. 6 января в его доме прошел обыск, однако к этому времени он успел уничтожить свой компьютер. Он дал признательные показания.

Как утверждает следствие, подозреваемый действовал один и не «осознавал масштаб своих действий». По предварительным данным, с иностранными спецслужбами он не связан.

О том, что личные данные немецких политиков и знаменитостей опубликованы через серию ссылок в Twitter, стало известно в начале января. В доступе они находились с конца декабря.

Во многих случаях это была общедоступная информация, однако имелась и частная информация, в том числе номера личных телефонов. Среди опубликованных оказались данные о канцлере Германии Ангеле Меркель, конфиденциальных сведений или секретных материалов среди данных о ней обнаружено не было.

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Политика
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ЕС решил ввести новые санкции против Ирана

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ЕС принял решение ввести санкции против дирекции внутренней безопасности министерства разведки Ирана и двух ее сотрудников — Ассадоллы Асади и Саида Хашеми Могадама. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

«ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы», — отметил он. По его словам, санкции станут мощным сигналом, показывающим, что ЕС «не потерпит такого поведения в Европе».

По мнению Дании, разведслужба Ирана планировала убийства на территории Европы. Официально иранские власти отвергают обвинения.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $58 за баррель

Ведомости
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Мировые цены на нефть во вторник продолжают расти, наблюдается самое длительное ралли за последние 17 месяцев на ожиданиях сокращения добычи странами ОПЕК+, а также в ожидании результатов китайско-американских переговоров в Пекине, которые должны внести ясность в торговые отношения между двумя странами, сообщает Bloomberg.

Участники нефтяного рынка также надеются, что в США замедлится наращивание коммерческих запасов нефти.

На 14.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,68% до $58,31 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,85% и составила $49,42 за баррель.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,75 млн баррелей.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
Новости

Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области, передает «Интерфакс». Он призвал обеспечить возможность поставок газа по альтернативному маршруту – по морю в сжиженном виде. Стоимость проекта оценивается в 60 млрд руб.

Во время запуска терминала в эксплуатацию «Газпром» объявил о том, что в тестовом режиме для этого были остановлены поставки газа через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. «Задача, которую вы ставили – обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем, выполнена», – заявил президенту во время церемонии запуска в эксплуатацию председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент также назвал действующее в Калининграде подземное газовое хранилище уникальным объектом, который позволит осуществлять «надежные и стабильные поставки газа», особенно в осенне-зимний период. По словам Путина, Калининградская область стала полностью автономной и может самостоятельно решать задачи в энергетической сфере. Президент также рассказал, что не так давно в области были введены в эксплуатацию две электростанции. «Третья будет готова к вводу в I квартале следующего года», – добавил он, отметив, что еще одна электростанция заработает в 2020 г. «Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», – отметил Путин.

Плавучий терминал обезопасит российский анклав от возможного риска прекращения поставок газа Калиниградской области через территорию Литвы. До запуска терминала Калининградская область получала газ только по транзитному газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. Новый плавучий терминал способен покрыть в полном объеме текущие (до 3,7 млрд кубометров газа в год) потребности области.

Новый СПГ-терминал находится в пяти километрах от берега. Со стороны моря он защищен волноломом длинной свыше 700 м. Эта конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря в месте расположения терминала достигает 19 м.

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Авто
Новости

Daimler инвестирует 500 млн евро в разработку беспилотных грузовиков

Ведомости
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Автоконцерн Daimler собирается инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание беспилотных грузовиков. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания планирует до 2025 г. начать продажу полностью самоуправляемых грузовых автомобилей, заявил представитель Daimler на международной выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

Частично автоматизированные грузовики будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Для производства новых автомобилей автоконцерн создаст около 200 новых рабочих мест в США и Германии.

Первые частично автоматизированные грузовики сначала появятся на американских дорогах. Их система управления будет контролировать процесс торможения, набора скорости и вхождения в поворот. В будущем Daimler планирует создать грузовик, который будет способен ехать без находящегося в кабине для подстраховки водителя.

При этом Daimler не будет использовать технологию Truck platooning, которая предполагает объединение автоматизированных грузовых автомобилей в колонны для дальнейшего совместного передвижения по маршруту с сохранением минимальной дистанции между участниками. Согласно программе Truck platooning, первый автомобиль в колонне выступает в роли ведущего, остальные машины подстраиваются под его параметры движения.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Политика
Новости

Hurriyet узнала о желании Турции получить военные базы США в Сирии

Ведомости
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Анкара может обратиться к Вашингтону с просьбой передать Турции военные базы США в Сирии после того, как американские военнослужащие покинут их. Если власти США не согласятся, то Турция попросит союзника уничтожить эти базы. Предложение может быть сделано в ближайшее время, сейчас в Анкаре с официальным визитом находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает турецкая газета Hurriyet.

По информации источников издания, турецкие власти опасаются передачи 22 американских военных баз, расположенных на сирийской территории, курдским формированиям.

Ранее сообщалось, что Болтон прибыл в Анкару для проведения переговоров с советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном. О чем именно беседовали политики, не сообщалось. Запланированная по итогам переговоров пресс-конференция Болтона и Калына была отменена.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция через несколько дней начнет военную операцию на территории Сирии, к востоку от Евфрата. Турецкие военнослужащие готовы начать операцию вдоль всего участка турецко-сирийской границы в любое время, утверждал он. По словам Эрдогана, речь шла о борьбе с курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции YPG признана террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Трамп 19 декабря написал в Twitter о практически полной победе над ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом заявил о выводе войск США из Сирии. Решение властей США вызвало критику у американских союзников. Курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил сочли вывод американского контингента «откровенным предательством».

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Стиль жизни
Новости

Умер один из создателей фильмов «Мимино» и «Ку! Кин-дза-дза»

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На 82-м году жизни умер российский режиссер Юрий Кушнерев. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России. Кушнерев был учеником режиссера Георгия Данелии, вторым режиссером, работавшим над картиной «Мимино».

«Юра давно болел, умер в больнице, врачи говорят, что причина – оторвавшийся легочный тромб», – рассказала ТАСС вдова режиссера Маргарита Кушнерева.

Прощание с режиссером состоится 10 января в 11.00 в ритуальном зале Московской ЦКБ.

Кушнерев родился в 1937 г., окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Данелии (1972 г.). В 1968 г. устроился на работу в «Мосфильм», прошел творческий путь от ассистента режиссера до режиссера-постановщика киностудии. В 1986 г. его назначили директором объединения комедийных и музыкальных фильмов «Мосфильма» (сейчас – продюсерская кинотелевизионная компания «Ритм»).

Кушнерев снял такие фильмы, как «Комедия давно минувших дней» и «Мой любимый клоун». С 1986 г. он спродюсировал более 40 фильмов («Ребро Адама», «Сукины дети», «Чокнутые», «Настя», «Орел и решка», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и др.).

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Финансы
Новости

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

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Биржевой курс доллара ненадолго опустился ниже 67 руб. Это произошло впервые с 18 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В частности, после начала торгов утром во вторник курс доллара снизился до 66,86 руб., однако на 10.50 мск курс доллара уже составлял 67,13 руб. ( – 61 коп.), незначительно отыграв снижение. Курс евро к этому времени снижался на 46 коп. и составлял 76,83 руб.

Рубль в начале дня укрепляется по отношению к иностранным валютам на фоне роста стоимости нефти.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на 10.55 мск дорожали на 0,12% до $57,40 за баррель. К этому времени стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале составляла $48,56 за баррель (рост на 0,08%).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

Amazon обогнал Microsoft по капитализации

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Онлайн-ритейлер Amazon обогнал Microsoft по капитализации, став самой дорогой компанией в мире, передает Bloomberg.

Стоимость акций Amazon увеличилась на 3,4%, капитализация компании составила $797 млрд. Рыночная стоимость Microsoft оценивается в $789 млрд, ее акции подорожали на 0,1%. На третьем месте по капитализации компания Alphabet. Рыночная стоимость Alphabet – $745 млрд, на четвертой строчке Apple, ее капитализация оценивается на уровне $702 млрд.

Впервые Amazon обогнал Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 г., второй раз компания стала самой дорогой в мире в декабре. В августе 2018 г. рыночная стоимость Apple превысила $1 трлн – на тот момент компания стала первой в истории, чья капитализация достигла такого уровня.

На рынках нет ничего невозможного

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Политика
Новости

Bloomberg: Белый дом может засекретить часть доклада спецпрокурора Мюллера

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Белый дом может попытаться засекретить часть итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства России в выборы президента в США в 2016 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

Мюллер может представить доклад минюсту США уже в феврале. По утверждению источника, Белый дом, скорее всего, попытается ограничить доступ к отдельным частям документа членам конгресса США и общественности. Ранее конгрессмены-демократы, получившие на промежуточных выборах в конгресс большинство в палате представителей, заявили, что обнародуют доклад после получения его. По информации Bloomberg, Белый дом может помешать этому, используя полномочия исполнительной власти.

Согласно действующему законодательству США, спецпрокурор обязан предоставить итоговый доклад только руководству минюста, подобные требования по отношению к конгрессу или общественности не предусмотрены.

Мюллер на протяжении последних полутора лет занимается расследованием фактов, которые якобы свидетельствуют о попытках России вмешаться в избирательный процесс в США. Трамп неоднократно отвергал данную информацию. Он называл расследование «охотой на ведьм».

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Политика
Новости

Эксперты WADA 9 января приедут в Москву за базой данных московской лаборатории

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщил министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, сейчас все технические вопросы урегулированы. За последний квартал совместно с WADA, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Следственным комитетом была проведена большая организационная работа, было согласовано большое число вопросов, в том числе список используемого оборудования московской лаборатории, уточнил министр.

В свою очередь в пресс-службе WADA подтвердили информацию о предстоящем приезде в Россию экспертов. «Команда из трех экспертов прибудет за данными московской лаборатории 9 января», – уточнили в WADA.

В середине января комитет по соответствию WADA на заседании рассмотрит полученные от российской стороны данные по вопросу восстановления РУСАДА, после этого комитет предоставит рекомендации исполкому WADA, который должен будет принять окончательное решение.

Исполком WADA 20 сентября восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды приезжали в московскую лабораторию, однако они не смогли получить базу данных, так как их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России.

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