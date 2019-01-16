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СМИ узнали о возможном выдвижении Максима Шевченко на выборы губернатора Петербурга

Журналист Максим Шевченко обсуждался в качестве кандидата в губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ. Об этом сообщили «Коммерсанту» в городском комитете партии.

Шевченко в разговоре с изданием отметил, что у него нет планов баллотироваться на выборах руководителя Петербурга, «но они [планы] могут быть у КПРФ». Он назвал участие в выборах губернатора «интересным вариантом».

Вопрос о кандидатуре на выборах губернатора Петербурга «еще обсуждается», сообщила руководитель горкома КПРФ Ольга Ходунова. Она назвала Шевченко «интересной кандидатурой». «Предложения выдвинуть Максима Шевченко кандидатом в губернатора Петербурга действительно звучат, но окончательного решения не принято», — отметила она.

О том, что кадровое решение еще не принято, рассказал и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, среди предложенных кандидатур — режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко, а также депутат заксобрания от КПРФ Ирина Иванова. Последняя участвовала в выборах губернатора Петербурга в 2014 г. и набрала 9,37%.

Шевченко в 2018 г. выдвигался в руководители Владимирской области, однако не прошел муниципальный фильтр. Он избрался в законодательное собрание региона и возглавил фракцию КПРФ из семи человек. Также журналист был сопредседателем штаба Вадима Кумина, который от КПРФ выдвигался на выборы мэра Москвы.