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Израильские военные заявили об атаке на силы Ирана в Сирии

Армия обороны Израиля в ночь на понедельник, 21 января, сообщила в своем Twitter о начале атаки на иранские силы в Сирии.

«Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии», — говорится в сообщении. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск). Израильские военные предостерегли вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля.

SANA отмечает, что средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана.

Ранее в воскресенье, 20 января, силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, в результате были уничтожены несколько ракет. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что расчетами комплексов ПВО Сирии были уничтожены семь израильских ракет.