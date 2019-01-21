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Политика
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Израильские военные заявили об атаке на силы Ирана в Сирии

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Армия обороны Израиля в ночь на понедельник, 21 января, сообщила в своем Twitter о начале атаки на иранские силы в Сирии. 

«Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии», — говорится в сообщении. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск). Израильские военные предостерегли вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля.

SANA отмечает, что средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана.

Ранее в воскресенье, 20 января, силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, в результате были уничтожены несколько ракет. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что расчетами комплексов ПВО Сирии были уничтожены семь израильских ракет.

Бизнес
Новости

Производители просят Козака запретить торговым сетям перепродавать продукты

Ведомости
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Крупнейшие производители продуктов попросили запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим магазинам, сообщает газета «Коммерсантъ». Для решения этого вопроса они попросили о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Соответствующее письмо, направленное чиновнику в декабре 2018 г., подписали руководители «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.

Недовольство поставщиков продуктов вызывает то, что торговые сети, получая скидки 30−50% от цены поставки, затем перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, указывает издание. В результате производители лишены возможности донести скидки до потребителя.

Как объяснил газете один из производителей продуктов, практика перепродаж широко распространилась у крупнейших продуктовых сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке. 

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил газете получение письма ассоциаций поставщиков. Он уточнил, что вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не выбрана. Издание со ссылкой на источник уточняет, что встреча может состояться в течение месяца.

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Политика
Новости

СМИ назвали условие Японии для подписания мирного договора с Россией

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских острововсообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи, которую в Японии называют Хабомаи.

Агентство отмечает, что в администрации Абэ сочли маловероятной передачу Японии Итурупа и Кунашира. По мнению Токио, требование передачи еще и этих островов заведет переговоры с Москвой в тупик.

Основание для передачи двух островов японская сторона считает советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. Этот план, однако, может вызвать критику в самой Японии, поскольку предполагает отказ страны от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, отмечает агентство. В связи с этим Абэ планирует внимательно следить за мнением японских граждан по этому вопросу.

Ранее Абэ заявил, что полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Японский премьер выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее обе стороны будет найдено на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору – вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — заявил он в интервью «Интерфаксу». Абэ прилетит в Москву вечером 21 января. Встреча лидеров России и Японии пройдет 22 января.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами». Это позволит сторонам перейти к решению проблемы мирного договора, подчеркивали в российском ведомстве.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Ведомости
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Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, допрос будет проводить следователь управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. Причину вызова режиссера на допрос источник не назвал.

Красовский сообщил телеканалу «Дождь», что пока не получал никаких официальных документов от МВД. «Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю. Каких-то документов я не видел», – сказал режиссер.

Последняя работа Красовского – комедия «Праздник» – рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Фильм не показывали в кинотеатрах, потому что режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения. Вместо этого он разместил картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Утром 20 января Красовский сообщил, что видеохостинг удалил комедию. Фильм был недоступен на YouTube около четырех часов, а после этого снова появился. По словам режиссера, в представительстве YouTube ему объяснили удаление фильма ошибкой системы.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм – «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

Чем запомнился 2018 год в культуре

Политика
Новости

Российские военные сообщили об уничтожении израильских ракет в Сирии

Ведомости
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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, были уничтожены семь ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных. Атака была направлена на международный аэропорт «Дювали» на юго-востоке Дамаска, отмечается в сообщении.

Как рассказали российские военные, в атаке, которая началась около 13.30 в воскресенье, участвовали четыре израильских истребителя F-16. Из акватории Средиземного моря они нанесли удар авиационными управляемыми ракетами, которые были отражены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» и «Бук».

Инфраструктура аэропорта не пострадала, заявили российские военные. Жертв и разрушений нет.

Авто
Новости

СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan

Ведомости
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Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.

По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.

Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.

Карлос Гон с 19 ноября прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г., в 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Стиль жизни
Новости

В Ташкенте обнаружили тайную комнату со старинными артефактами

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При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента ученые обнаружили потайную комнату со старинными артефактами, потерянными 80 лет назад, сообщил узбекский портал Kun.uz. Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн.

Среди находок – редкие произведения искусства, старинные монеты и посуда, микроскоп из золота и книги, которые считали утраченными. В частности, были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII–XVII вв.

Отмечается, что среди найденных вещей есть экспонаты из коллекции ташкентского дворца князя Николая Романова, а также предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в начале прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий и генералу Джурабеку.

Находки будут перевезены в музей. Некоторые из них планируется отправить на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Технологии
Новости

Министр экономики Франции обозначил сроки введения налога для IT-гигантов

Ведомости
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Правительство Франции в феврале представит законопроект о налогообложении крупных международных технологических компаний, таких как Google и Facebook. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche. После этого законопроект будет в кратчайшие сроки передан на голосование в парламент, добавил министр.

Ле Мэр подчеркнул, что налог затронет «все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». В частности, речь идет об Apple, Google и Facebook.

Ранее Ле Мэр сообщил, что Франция в ближайшее время намерена ввести налог для IT-гигантов, не дожидаясь решения Евросоюза. Еврокомиссия тоже планирует ввести так называемый цифровой налог, но предложение пока не утверждено на уровне ЕС.

Ускорить введение налога Францию вынудила необходимость искать новые источники доходов после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о социальных льготах в связи с массовыми протестами. Налог на доходы IT-компаний позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Технологии
Новости

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде вернулся на YouTube

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Фильм «Праздник» Алексея Красовского снова появился на YouTube. Ранее режиссер сообщил, что видеохостинг удалил видео за нарушение условий использования. Фильм был недоступен около четырех часов, первые сообщения о том, что картина удалена, появились около десяти часов утра по московскому времени.

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает, – сказал Красовский ТАСС. – Они заверили, что больше такого не должно произойти». Комментарием корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, агентство не располагает.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения, потому что заранее был уверен в отказе. Еще во время производства фильма к министру культуры Владимиру Мединскому обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак с просьбой не выдавать Красовскому прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей».

В итоге фильм был опубликован на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

Самые кассовые российские фильмы, показанные в новогодние каникулы

Политика
Новости

В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

Ведомости
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На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.

По оценке координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Во вторник, 22 января, должна состояться новая встреча Путина и Абэ. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

Спорные острова: между Россией и Японией

Технологии
Новости

YouTube удалил комедию Красовского о блокадном Ленинграде

Ведомости
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Видеохостинг YouTube утром в воскресенье удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского, об этом режиссер сообщил в Faceboоk. При переходе по ссылке на фильм появлялось сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Спустя несколько часов фильм вернулся на YouTube.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Ранее Красовский заявил «РИА Новости», что не видит смысла подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Вместо этого он решил показать картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Против фильма выступал, в частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине Красовского, которая тогда еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей». Мединский ответил, что решение о прокатном удостоверении будет приниматься только после получения соответствующего заявления.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Финансы
Новости

ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать совместную криптовалюту

Ведомости
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Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM. Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось 19 января в Абу-Даби.

На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.

Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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