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Минобороны оценило ущерб от авиаударов Израиля по Сирии

В результате ночного авиаудара Израиля по Сирии погибли четверо сирийских военных, шестеро ранены, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным российских военных, 21 января с 02.11 до 02.56 по местному времени ВВС Израиля нанесли три удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, отмечается в сообщении.

Ночью Армия обороны Израиля сообщила о начале атаки на силы иранского подразделения «Аль-Кудс» в Сирии. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 01.15 по местному времени (02.15 мск).

В воскресенье Израиль также наносил авиаудары по Сирии. Российские военные сообщили, что атаку вели четыре самолета F-16 из акватории Средиземного моря, а их целью был международный аэропорт сирийской столицы.

В Национальном центре управления обороной заявляли, что в воскресенье силы ПВО Сирии отбили израильскую атаку при помощи зенитных ракетных комплексов «Панцирь» и «Бук» российского производства, которые уничтожили семь израильских ракет.

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