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Захарова назвала ответ Чубайса «лучшим пособием по 90-м»

Ответ председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса на вопрос представителя МИДа Марии Захарова о том, почему значительная часть россиян живет бедно, это «лучшее учебное пособие по 90-м». Об этом написала сама Захарова в своем Facebook.

«И хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «Почему в богатой стране люди живут бедно», текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, «многочисленных ошибок» после обращенной ко мне следующей фразы: «Когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», — подчеркнула представитель МИДа. Она добавила, что начала работу осенью 1998 г. — в период экономического кризиса.

По ее мнению, пошлость и ошибки в ответе Чубайса «находятся в абсолютной гармонии». «И еще. Я не “призывала вас к ответу” — это не моя компетенция», — заключила Захарова.

Ранее Чубайс на Гайдаровском форуме заявил о том, что Россия является бедной страной. Председатель правления УК «Роснано» также отметил, что «экономический рост у нас не очень наблюдается». После этих слов Захарова на своей странице в Facebook назвала Россию «богатейшей страной» и попросила Чубайса подробно объяснить, почему значительная часть россиян живет бедно. Представитель МИДа добавила, что он «десятилетиями» является членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений российской экономики. Чубайс ответил, что уже более 20 лет не работает в правительстве и не является госслужащим. Он отметил, что во времена начала его работы в кабинете министров в 1991 г. средняя зарплата была около $12 в месяц, «деревянный рубль» – неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность являлась преступлением, годовое падение экономики составляло около 10–12%, реальная инфляция – свыше 100%, а магазины были пустыми.