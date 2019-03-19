Бывшая ведущая «Пятого канала» возглавила пресс-службу Беглова
Российская журналистка Инна Карпушина назначена начальником управления информации – руководителем пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга. Информация об этом появилась на сайте Смольного.
О том, что Карпушина может стать пресс-секретарем временно исполняющего обязанности Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на источники. Ранее Карпушина была ведущей различных телеканалов: ТВ-6, РТР-Петербург, ТРК-Петербург, ТВ100. С 2015 по 2017 г. она вела общественно-политическую передачу «Открытая студия» на «Пятом канале», а потом – программу «Барышня, Смольный!» на телеканале 78.
В октябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Георгия Полтавченко, который был губернатором Санкт-Петербурга семь лет и считался одним из ближайших соратников Путина. В декабре Полтавченко избрали председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.
Временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Полтавченко стал Александр Беглов. До этого он занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут осенью этого года.