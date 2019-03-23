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Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины

Кандидат в президенты Украины актер Владимир Зеленский назвал условием возвращения Крыма в состав украинского государства смену власти в Москве. «Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», – сказал Зеленский в интервью каналу ICTV.

Говоря о возвращении Донбасса, Зеленский отметил, что в первую очередь нужно начать «серьезную информационную войну и победить в ней». «Надо создать мощный международный канал, который будет транслировать правду о политической жизни нашего государства», – считает политик. Он добавил, что жители Крыма, Донбасса и Луганска должны услышать, что Украина помнит о своих гражданах.

Второе, что предложил сделать Зеленский, – это вернуть пенсии жителям Донбасса. «Мы должны платить пенсии. Да, это большая потеря для бюджета страны, но Луганск и Донбасс – тоже наша страна», – заявил он.

Первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта, в нем примут участие 44 кандидата. Согласно результатам опросов, Зеленский является лидером гонки: за актера готовы отдать голоса 24,9% граждан. На втором месте – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,8%), на третьем – действующий президент Петр Порошенко (17,4%).

Основные направления предвыборной программы Зеленского ориентированы на борьбу с коррупцией и прекращение военных действий в Донбассе. В частности, он обещает ввести миротворцев на линию разграничения. Также Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией, но при условии присутствия на них представителей Евросоюза и США.