Власти района Татарстана отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет бюджетникам заряжать мобильные телефоны на работе. «Второй абзац письменного указания <...> в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», – сообщила пресс-служба комитета в субботу.
Ранее в интернете появилась фотография документа, подписанного руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым, в котором руководителям муниципальных бюджетных учреждений рекомендовалось принять ряд мер для экономии электроэнергии.
Например, комитетом было рекомендовано запретить бюджетникам заряжать личные телефоны и смартфоны на работе. Кроме того, документ предусматривал запрет на использование электрических чайников в зданиях бюджетных учреждений вне помещений для питания.