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Следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет считает необходимым направить на психиатрическую экспертизу временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе. Об этом заявил следователь Андрей Горбарчук на заседании Басманного суда Москвы, сообщает «Интерфакс».

По словам следователя, в рамках расследования уголовного дела также необходимо провести комплексную судебную бухгалтерскую экспертизу, допросить и установить всех свидетелей преступлений.

Арашукова задержали 30 января в ходе заседании Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК).

Позже был задержан его отец Рауль Арашуков. Его обвиняют в мошенничестве и создании преступного сообщества (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). По версии следствия, он организовал ОПГ для хищения природного газа «Газпрома». За несколько лет газ был похищен на сумму более чем 30 млрд руб.