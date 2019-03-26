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ФСО сообщила о попытке кражи кабеля правительственной связи рядом с Кремлем

Федеральная служба охраны (ФСО) вместе с МВД пресекла попытку похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем в Москве. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

По его данным, попытка кражи произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. Одного из злоумышленников задержали на месте, отметила ФСО, а второй прыгнул в Москву-реку, после чего его тоже задержали.

На работе спецсвязи произошедшее не сказалось, подчеркнула служба.

Ранее 26 марта РБК, ссылаясь на источники в полиции, сообщил о жалобе в полицию на кражу кабеля на Большом Москворецком мосту. Сотрудники правоохранительных органов опросили разнорабочих строительной организации ООО «Пелискер», писало издание. Эта компания, согласно информации СПАРК, занимается строительством мостов и тоннелей.

На Большом Москворецком мосту сейчас проводится капитальный ремонт, который начался осенью 2018 г., а завершится, согласно планам властей, в IV квартале 2019 г. За работы назначено ответственным ГБУ «Гормост». Оно, по данным портала госзакупок, привлекало ООО «Пелискер» к капитальному ремонту моста.