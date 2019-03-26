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Прокурор попросил отправить в колонию на 21 год бывшего губернатора Гайзера

Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию строгого режима по обвинению в коррупции, сообщает агентство «РИА Новости». Прокуратура также попросила наказать бывшего губернатора штрафом в 500 миллионов рублей и запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Для его сообщников запрошены сроки от 8 до 20 лет колонии и штрафы на сумму около 500 млн рублей .

В сентябре 2015 года Гайзер стал одним из первых действующих губернаторов, задержанных за коррупцию. Следствие обвинило бывшего руководителя региона в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, в преступную группу входили также бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов и еще не менее 10 человек. В 2005-2015 гг. обвиняемые захватывали акции рентабельных предприятий, например «Птицефабрика Зеленецкая» и Сыктывкарский промышленный комбинат. Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму.

Также Гайзеру инкриминируют два эпизода получения взяток. Экс-чиновник вину не признает.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей Демьяна Москвина, которого следствие называло ключевым свидетелем и управлявшим финансами преступной группы Гайзера. С Москвиным было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Однако после вынесения приговора Москвин отказался от своих показаний на возможных подельников, приговор отменили и дело направили на повторное рассмотрение.