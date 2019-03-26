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Суд продлил арест сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемому по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля. В ходе заседания следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.