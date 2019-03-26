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Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС

Депутаты Европарламента проголосовали за отказ от сезонного перевода времени в странах Евросоюза после 2021 г., сообщается на сайте законодательного органа.

За принятие законопроекта проголосовали 410 депутатов, 192 выступили против и 51 воздержался. Страны, которые предпочитают летнее время, смогут в последний раз перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 г., страны, которые решили остаться на зимнем времени, – в последнее воскресенье октября 2021 г.

Евродепутаты также хотят, чтобы члены ЕС и Еврокомиссия согласовали решения по переходу на летнее и зимнее время, чтобы это не оказало негативного влияния на внутренний рынок.

Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени. Он показал, что 84% респондентов поддерживают эту инициативу.