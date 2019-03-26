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Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС

Ведомости
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Депутаты Европарламента проголосовали за отказ от сезонного перевода времени в странах Евросоюза после 2021 г., сообщается на сайте законодательного органа.

За принятие законопроекта проголосовали 410 депутатов, 192 выступили против и 51 воздержался. Страны, которые предпочитают летнее время, смогут в последний раз перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 г., страны, которые решили остаться на зимнем времени, – в последнее воскресенье октября 2021 г.

Евродепутаты также хотят, чтобы члены ЕС и Еврокомиссия согласовали решения по переходу на летнее и зимнее время, чтобы это не оказало негативного влияния на внутренний рынок.

Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени. Он показал, что 84% респондентов поддерживают эту инициативу.

Политика
Новости

«Интерфакс»: силовики «выманили» экс-министра Абызова из-за рубежа для задержания

Ведомости
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Бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела, «выманили» в Россию, чтобы задержать, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в последнее время экс-чиновник проживал за рубежом – в Италии и США. Собеседник агентства добавил, что в уголовном деле против Абызова могут появиться новые эпизоды мошенничества.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Абызова. Экс-министру и пятерым его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, преступная группа путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей» похитила 4 млрд руб. и вывела их за рубеж.

Позже источники РБК уточнили, что Абызов задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя, откуда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был предупрежден заранее об уголовном деле против бывшего чиновника. Премьера Дмитрия Медведева также проинформировали о задержании Абызова.

Абызов в январе 2012 г. стал советником Медведева по делам открытого правительства. Медведев тогда занимал пост президента. В мае того же года Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет и не вошел в новое правительство. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие должности в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд по версии журнала оно достигало в 2012 г.

Согласно декларации о доходах и имуществе членов правительства за 2017 г., Абызов арендовал загородный дом в Италии площадью 335 кв. м.

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Пресс-служба Медведева прокомментировала уголовное дело против Абызова

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Олега Осипова.

Осипов подчеркнул, что претензии следователей к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. По его словам, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Ему вменяется создание и участие в преступном сообществе, хищение и вывод за рубеж 4 млрд руб. Деньги были похищены путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, считают следователи. Ведомство уточняло, что преступное сообщество действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек.

Источники РБК сообщили, что Абызов был задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя, откуда.

Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, но в новое правительство не вошел. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил состояние Абызова в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд его состояние достигало в 2012 г.

Политика
Новости

Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова

Ведомости
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Президенту России Владимиру Путину было заранее доложено об уголовном деле в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Ранее СК сообщил, что Абызова подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в 2011–2014 гг., хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Помимо экс-министра в деле фигурируют еще пять человек. По версии следствия, они похитили деньги путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. СК считает, что таким образом подозреваемые «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Абызов в январе 2012 г. был назначен советником президента России Дмитрия Медведева. В мае того же года, когда Медведев стал премьер-министром, Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, однако в новое правительство не вошел.

Финансы
Новости

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомости
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За вторую декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц увеличилась на 0,045 процентного пункта (п. п.) до 7,72% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Она превысила собственное значение во второй декаде мая 2017 г.

Сейчас Центробанк рассчитывает показатель средней максимальной ставки вкладов по данным Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Альфа-банка, Райффайзенбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка. С начала года средняя ставка увеличилась на 0,287 п. п.

Во второй декаде марта среди крупнейших банков максимальная ставка розничных вкладов увеличились только у РСХБ. Лучшая ставка депозитов РСХБ с 15 марта выросла на 0,45 п. п. до 8,45% годовых с выплатой процентов в конце срока при условии открытия через дистанционные каналы обслуживания (вклад «Доходный», если размещать средства на четыре года). При открытии этого вклада в отделении на тот же срок ставка составит 8,3% годовых. С 15 марта она увеличилась на 0,3 п. п.

Политика
Новости

Прокурор попросил отправить в колонию на 21 год бывшего губернатора Гайзера

Ведомости
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Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию строгого режима по обвинению в коррупции, сообщает агентство «РИА Новости». Прокуратура также попросила наказать бывшего губернатора штрафом в 500 млн руб. и запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Для его сообщников запрошены сроки от 8 до 20 лет колонии и штрафы на сумму около 500 млн руб.

В сентябре 2015 г. Гайзер стал одним из первых действующих губернаторов, задержанных за коррупцию. Следствие обвинило бывшего руководителя региона в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, в преступную группу входили также бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов и еще не менее 10 человек. В 2005–2015 гг. обвиняемые захватывали акции рентабельных предприятий, например «Птицефабрика Зеленецкая» и Сыктывкарский промышленный комбинат. Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд руб., следствием арестовано имущество на эту сумму.

Также Гайзеру инкриминируют два эпизода получения взяток. Экс-чиновник вину не признает.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн руб. Демьяна Москвина, которого следствие называло ключевым свидетелем и управлявшим финансами преступной группы Гайзера. С Москвиным было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Однако после вынесения приговора Москвин отказался от своих показаний на возможных подельников, приговор отменили и дело направили на повторное рассмотрение.

Политика
Новости

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля. В ходе заседания следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Недвижимость
Новости

КС подтвердил право государства не оплачивать капремонт домов после приватизации квартир

Ведомости
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Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства. По мнению депутатов, спорная норма лишает миллионы россиян возможности капремонта за госсчет. Она предусматривает, что на него могут претендовать только жильцы домов, включенных в план капремонта до приватизации первого жилого помещения.

Конституционный суд не нашел в такой оговорке дискриминации. С момента приватизации первого жилого помещения многоквартирный дом перестает находиться лишь в государственной собственности, указывает суд. Возникает общедолевая собственность, участники которой должны содержать здание вместе и оплачивать капремонт вне зависимости от того, был он проведен ранее или нет. Бремя наймодателя по проведению капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в определении суда, которое опубликовано во вторник.

Согласно действующему законодательству, собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд капитального ремонта.

Политика
Новости

ФСО сообщила о попытке кражи кабеля правительственной связи рядом с Кремлем

Ведомости
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Федеральная служба охраны (ФСО) вместе с МВД пресекла попытку похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем в Москве. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

По его данным, попытка кражи произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. Одного из злоумышленников задержали на месте, отметила ФСО, а второй прыгнул в Москву-реку, после чего его тоже задержали.

На работе спецсвязи произошедшее не сказалось, подчеркнула служба.

Ранее 26 марта РБК, ссылаясь на источники в полиции, сообщил о жалобе в полицию на кражу кабеля на Большом Москворецком мосту. Сотрудники правоохранительных органов опросили разнорабочих строительной организации ООО «Пелискер», писало издание. Эта компания, согласно информации СПАРК, занимается строительством мостов и тоннелей.

На Большом Москворецком мосту сейчас проводится капитальный ремонт, который начался осенью 2018 г., а завершится, согласно планам властей, в IV квартале 2019 г. За работы назначено ответственным ГБУ «Гормост». Оно, по данным портала госзакупок, привлекало ООО «Пелискер» к капитальному ремонту моста.

Технологии
Новости

Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в интернете

Ведомости
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Европарламент поддержал директиву об ужесточении требований авторского права в интернете, сообщает BBC. Инициативу поддержали 348 парламентариев, против высказались 274. Перед тем как директива вступит в силу, ее должен одобрить Европейский совет, голосование пройдет в апреле.

После вступления новых правил в силу у стран Евросоюза будет два года на включение их в собственное законодательство, уточняет телерадиокорпорация.

Директива требует от онлайн-платформ, обеспечивающих обмен контентом, нести ответственность за его содержание, а также заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Онлайн-сервисы также должны будут делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ. Содержание документа обсуждали с 2016 г.

Ранее несколько стран Евросоюза (Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия) отказались поддержать инициативу. По их мнению, она не имеет юридической ясности, приведет к правовой неопределенности и может посягать на права граждан ЕС. Споры вызвали положения, обязывающие онлайн-платформы нести ответственность за содержание контента, которым на них обмениваются, и заключать «справедливые лицензионные соглашения с правообладателями». Инициативу неоднократно критиковал Google, предупреждая, что она нанесет удар по экономике ЕС. Новые правила означают, что компания должна будет выплачивать справедливую компенсацию издателям, художникам и музыкантам, отмечает Reuters.

Бизнес
Новости

McDonald’s заключил крупнейшую сделку за 20 лет

Ведомости
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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s заключила крупнейшую сделку за 20 лет, купив израильский стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-релизе McDonald’s.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по данным Bloomberg, она составила более $300 млн. Технологии Dynamic Yield позволят McDonald’s персонализировать свое меню в зависимости от различных факторов, например погоды и загруженности ресторана. Так, в жаркий день электронные меню ресторанов сети в первую очередь предложат прохладительные напитки или мороженое.

На основе выбора, сделанного клиентом, технология также предложит ему дополнительные продукты.

Dynamic Yield основана в 2011 г. Среди ее клиентов – IKEA, Lamoda, ЦУМ и Lacoste. По данным Crunchbase, с момента основания Dynamic Yield привлекла $83,3 млн инвестиций. В частности, в декабре 2018 г. об инвестициях в компанию объявил венчурный фонд «Сбербанка» SBT Venture Fund II под управлением Fort Ross Ventures. Размер инвестиций фонд не раскрывает. По словам управляющего партнера Fort Ross Venture Виктора Орловского, фонд продал свою долю вдвое дороже, чем купил. Это позволило получить годовую доходность около 230% годовых в долларовом выражении, отметил он.

Авто
Новости

В России отозвали более 19 000 автомобилей Renault

Ведомости
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Renault отзывает 19 218 автомобилей моделей Dokker и Duster из-за возможных проблем с усилителем тормозов, говорится на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2017 г.

Автопроизводитель объясняет решение нарушениями при сборке усилителя тормозов, из-за чего некоторые детали могли быть установлены неправильно. Представители компании попросили владельцев привезти транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.

Renault планирует проверить на попавших под отзыв автомобилях усилители тормозов и при необходимости заменить их.

Все работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

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