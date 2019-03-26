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Пресс-служба Медведева прокомментировала уголовное дело против Абызова

Премьер Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Олега Осипова.

Осипов подчеркнул, что претензии следователей к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. По его словам, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Ему вменяется создание и участие в преступном сообществе, хищение и вывод за рубеж 4 млрд руб. Деньги были похищены путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, считают следователи. Ведомство уточняло, что преступное сообщество действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек.

Источники РБК сообщили, что Абызов был задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя, откуда.

Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, но в новое правительство не вошел. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил состояние Абызова в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд его состояние достигало в 2012 г.