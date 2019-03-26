Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова
Президенту России Владимиру Путину было заранее доложено об уголовном деле в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Ранее СК сообщил, что Абызова подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в 2011–2014 гг., хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Помимо экс-министра в деле фигурируют еще пять человек. По версии следствия, они похитили деньги путем обмана акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. СК считает, что таким образом подозреваемые «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».
Абызов в январе 2012 г. был назначен советником президента России Дмитрия Медведева. В мае того же года, когда Медведев стал премьер-министром, Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, однако в новое правительство не вошел.