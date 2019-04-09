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Путин впервые отреагировал на итоги доклада о вмешательстве России в выборы США

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США. «Я вам говорил, ничего не найдут. Лучше нас этого никто не знает. Мы ни в какие выборы в США не вмешивались», – отметил президент на пленарном заседании Арктического форума. По словам президента, итог расследования Мюллера был предсказуем. «Гора родила мышь», – охарактеризовал итоги расследования Путин.

По его мнению, причиной давления на американского президента Дональда Трампа в США стал политический кризис в этой стране. Путин отметил, что не защищает Трампа, с которым у него «полно разногласий». По его словам, сотрудничество России и США начнет улучшаться только после того, как внутриполитические проблемы в Вашингтоне разрешатся.

На вопрос журналистов о том, хотел бы он сейчас переизбрания Трампа, Путин ответил: «Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Кто бы ни был президентом США, мы готовы с ним работать».

В конце марта Мюллер представил выводы своего расследования о вмешательстве России в американские выборы. Главный итог документа – сговора между штабом Трампа и Москвой не было. Ранее выводы Мюллера комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сравнил расследование с поиском черной кошки в темной комнате: «Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».