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Путин впервые отреагировал на итоги доклада о вмешательстве России в выборы США

Ведомости
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Президент Владимир Путин впервые прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США. «Я вам говорил, ничего не найдут. Лучше нас этого никто не знает. Мы ни в какие выборы в США не вмешивались», – отметил президент на пленарном заседании Арктического форума. По словам президента, итог расследования Мюллера был предсказуем. «Гора родила мышь», – охарактеризовал итоги расследования Путин.

По его мнению, причиной давления на американского президента Дональда Трампа в США стал политический кризис в этой стране. Путин отметил, что не защищает Трампа, с которым у него «полно разногласий». По его словам, сотрудничество России и США начнет улучшаться только после того, как внутриполитические проблемы в Вашингтоне разрешатся.

На вопрос журналистов о том, хотел бы он сейчас переизбрания Трампа, Путин ответил: «Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Кто бы ни был президентом США, мы готовы с ним работать».

В конце марта Мюллер представил выводы своего расследования о вмешательстве России в американские выборы. Главный итог документа – сговора между штабом Трампа и Москвой не было. Ранее выводы Мюллера комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сравнил расследование с поиском черной кошки в темной комнате: «Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Политика
Новости

ЕС обсуждает перенос Brexit на март 2020 года

Ведомости
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Евросоюз склоняется к тому, чтобы перенести дату выхода Великобритании из блока на год, сообщает Financial Times. На встрече в Люксембурге министры почти всех 27 стран ЕС выразили готовность поддержать идею длительной отсрочки, если Великобритания предоставит четкий план, не угрожающий интересам союза.

При этом дипломаты обсуждают возможность сократить отсрочку, если британский парламент одобрит соглашение страны с Брюсселем о выходе из ЕС. Возможные даты Brexit включают 31 декабря 2019 г. и 31 марта 2020 г., отмечает FT. Первым идею о переносе Brexit на год с возможностью сократить отсрочку предложил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он сделал это в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй в начале апреля отложить Brexit до 30 июня. Европейские министры согласны с его доводами, что это позволит не возвращаться постоянно к вопросу о выходе, пока британские власти не найдут устраивающее их решение.

Сейчас крайним сроком является 12 апреля, из-за чего Великобритания рискует выйти из блока без каких-либо договоренностей с ним. Если страна получит длительную отсрочку, ей придется участвовать в майских выборах в Европарламент.

Мэй во вторник отправилась в Берлин и Париж, чтобы провести переговоры о Brexit с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Последний хочет, чтобы Великобритания покинула ЕС как можно скорее. В среду состоится саммит ЕС, посвященный этой проблеме. Для переноса Brexit необходимо согласие всех членов блока.

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Экономика
Новости

МВФ дал самый низкий прогноз роста мирового ВВП за последние десять лет

Ведомости
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МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в 2019 году замедлится до 3,3%, говорится в апрельском прогнозе фонда. В январе фонд ожидал, что этот показатель составит 3,5%.

Это самый низкий прогноз МВФ темпов роста мировой экономики за последние десять лет. В 2009 году, по оценкам фонда, этот показатель был на уровне -0,1%.

МВФ объяснил пересмотр прогноза негативными изменениями, которые затронули ведущие экономики, включая Еврозону, Латинскую Америку, США, Великобританию, Канаду и Австралию. Так прогноз роста экономики США в 2019 году снизился с 2,5% до 2,3% по сравнению с январским прогнозом, для Еврозоны — с 1,6% до 1,3%, для Великобритании — с 1,5% до 1,2%, для Канады — с 1,9% до 1,5%.

Прогноз роста российской экономики остался прежним. МВФ ожидает, что в 2019 году он составит 1,6%.

Среди рисков для роста мировой экономики МВФ называет напряженность в международной торговой политике, возможное замедление темпов роста китайской экономики, а также риски, связанные с Brexit.

Бизнес
Новости

Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд

Ведомости
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Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times. Размещение должно состояться во вторник 9 апреля. Ранее сообщалось, что организаторы эмиссии намерены привлечь минимум $10 млрд.

Saudi Aramco собирается разместить шесть типов бондов со сроком погашения от трех до 30 лет. Предполагается, что их доходности будут примерно равны доходностям аналогичных суверенных саудовских облигаций. При этом спрос на бонды Saudi Aramco оказался даже выше, чем на гособлигации, когда страна впервые вышла на международный долговой рынок в 2016 г. Тогда инвесторы сделали заказы на $67 млрд.

Сейчас особый интерес у них вызывают 20- и 30-летние облигации, потому что они считают их доходности относительно привлекательными, пишет FT со ссылкой на банкира, знакомого с деталями эмиссии. На фоне ажиотажа вокруг Saudi Aramco доходность 20-летних саудовских гособлигаций опустилась примерно на 0,2 процентного пункта до 4,58%. Доходности облигаций снижаются, когда их цена растет.

Saudi Aramco изначально собиралась провести IPO. Власти надеялись, что компания может быть оценена в $2 трлн. Однако IPO пришлось отложить, и оно вряд ли состоится раньше 2021 г. В преддверии размещения облигаций Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые результаты. Ее чистая прибыль по итогам прошлого года выросла на 46,3% до $111,1 млрд при выручке $355,9 млрд. Таким образом, она является самой прибыльной компанией в мире. Как утверждает Saudi Aramco, она не нуждается в заемных средствах и эмиссия облигаций не связана с покупкой ею нефтехимической компании Sabic за $69 млрд. Многие наблюдатели полагают, что так компания хочет наладить связи с международными инвесторами, пишет Reuters.

Высокий спрос свидетельствует об интересе инвесторов к саудовским финансовым активам, несмотря убийство журналиста и диссидента Джамаля Хашкоджи в здании саудовского консульства в Стамбуле октябре 2018 г. После этого скандала некоторые иностранные бизнесмены отказались от совместных проектов с королевством.

Политика
Новости

Генпрокурор США пообещал опубликовать доклад Мюллера в течение недели

Ведомости
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Генпрокурор США Уильям Барр пообещал представить итоги расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США в течение недели. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Как отмечает издание, доклад будет представлен конгрессу и общественности.

По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. В документе есть информация, которую не планируется раскрывать. «Процесс редактирования доклада идет очень хорошо. Поэтому мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», — отметил генпрокурор на заседании в Конгрессе, добавив, что планирует обнародовать как можно больше информации «в пределах возможного».

Как отмечает NYT, из доклада должны быть удалены четыре категории информации. Среди них данные о коллегии присяжных, информация о методах сбора информации разведкой. Сохранить в секретности также планируется информацию, использующуюся на данный момент в судебных разбирательствах, а также личные данные о фигурантов расследования, которым не будут предъявлять обвинения.

Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время было направлено письмо конгрессу. В нем говорилось, что следователи не обнаружили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, ставшего президентом США. При этом в письме утверждалось, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы США в 2016 г. Барр отметил, что Мюллер не принимал участия в подготовке письма в Конгресс. Спецпрокурору было предложено ознакомиться с отчетом, «но он отказался», отметил генпрокурор.

Строительство империи Trump

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Финансы
Новости

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ. В I квартале 2018 г. этот показатель достиг $16,1 млрд.

Регулятор отмечает, что такая динамика обусловлена «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств».

По оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в I квартале 2019 г. увеличилось до $32,8 млрд против $30 млрд в I квартале 2018 г. Это произошло в результате расширения профицита внешней торговли товарами на фоне снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций.

В 2018 г. чистый отток капитала частного сектора из России увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $67,5 млрд. Регулятор ожидает, что по итогам 2019 г. этот показатель составит $35 млрд.

Финансы
Новости

Standard Chartered может выплатить $1 млрд за нарушение санкций США

Ведомости
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Standard Chartered готовится выплатить около $1 млрд для урегулирования претензий США относительно нарушения санкций против Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Расследование минюста США, окружной прокуратуры Манхэттена и департамента финансовых услуг Нью-Йорка в отношении Standard Chartered длится уже пять лет и касается обслуживания иранских клиентов в филиале банковской группы в Дубае. Ведомство пытается установить, проводил ли банк транзакции подконтрольных Ирану компаний после подписания в 2012 г. соглашения об отсрочке судебного преследования и выплате $667 млн штрафа для урегулирования аналогичных обвинений. Как отмечает газета, соглашение об отсрочке судебного преследования продлевалось несколько раз. Его действие заканчивается в среду, 10 апреля.

Минюст США, прокуратура Манхэттена и Standard Chartered отказались от комментариев. В феврале банковская группа заявила, что выделила $900 млн на покрытие возможных штрафов, связанных с расследованиями США и Великобритании. Зарезервированные деньги пойдут на погашение штрафов, связанных с нарушениями законов США о санкциях и расследованиями незаконной торговли иностранной валютой, отмечал банк.

Сейчас власти США изучают роль двух бывших сотрудников банка в нарушении санкций. Против них могут быть возбуждены уголовные дела, рассказали изданию источники. Если прокуроры выдвинут уголовные обвинения против бывших сотрудников банка, то это станет одним из редких случаев, когда отдельные банкиры подвергаются судебному преследованию в США за предполагаемое нарушение санкционного режима, отмечает издание.

В ноябре 2018 г. банк Sociеte Generale согласился выплатить властям США более $1,3 млрд за нарушение санкций против Кубы, Ирана и Судана.

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Политика
Новости

Титов рассказал о призыве Калви инвестировать в российские проекты

Ведомости
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО арестованного основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс». «Конечно, седых волос у него прибавилось, хотя он бодр и силен духом, не жалуется ни на что», – сказал бизнес-омбудсмен.

Титов рассказал, что Калви надеется на свое освобождение и не планирует уезжать из России. «Он сказал, что по-прежнему собирается работать в России и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты», – добавил Титов. Он выразил надежду на то, что следствие в ближайшее время смягчит Калви меру пресечения и освободит его из-под ареста.

Басманный суд Москвы арестовал Калви в середине февраля. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Обвиняемые вины не признают.

Калви ранее связал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

Выбор редактора
Политика
Новости

Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Ведомости
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Конфликт футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с Виталием Соловчуком, водителем сотрудницы «Первого канала», был спровоцирован фразой водителя, рассказал на заседании Пресненского суда Карен Григорян. В суде он выступил как свидетель со стороны защиты, он знакомый футболистов и в тот день был с ними.

По словам Григоряна, после выхода из стриптиз-клуба «Эгоист» у гостиницы «Пекин» футболисты приняли Соловчука за таксиста, но он им ответил: «Я таких петухов не вожу». После этих слов начался разговор на повышенных тонах, который и перерос в драку. В суде Григорян заявил, что первым удар нанес Соловчук, попав Мамаеву в челюсть. Футболист попытался ответить, но не попал.

Во вторник, 9 апреля, Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила Соловчука, а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору. Им грозит до семи лет заключения.

У Кокорина действующий контракт с футбольным клубом «Зенит», основным спонсором которого является «Газпром». У Мамаева – с «Краснодаром», который принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому. Ранее «Краснодар» объявлял о планах разорвать контракт с Мамаевым, «Зенит» таких заявлений не делал.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Финансы
Новости

Один из крупных банков Франции сократит 1600 сотрудников для повышения рентабельности

Ведомости
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Третий по величине банк Франции – Societe Generale объявил о планах сократить 1600 сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, говорится в сообщении банка.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга. В феврале банк сообщал о намерении снизить его расходы на 500 млн евро.

Всего в подразделении работают 18 000 человек в 30 странах. Societe Generale планирует сократить 750 рабочих мест во Франции, где увольнения будут добровольными – сотрудникам будет предложен финансовый стимул или другая работа в банке. Также сокращения будут происходить и за рубежом, в основном в Нью-Йорке и Лондоне, там сотрудников, возможно, будут увольнять. С помощью этих мер Societe Generale ожидает высвободить капитал в размере до 10 млрд евро.

В IV квартале 2018 г. прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга Societe Generale снизилась более чем вдвое.

Бизнес
Новости

Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным связывать хищения в «Роскосмосе» с работой гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс». По словам Пескова, выявлением нарушений в «Роскосмосе» занимаются правоохранительные органы. «Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», – отметил пресс-секретарь президента. А «исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период», добавил он. При этом он заявил, что в целом работа крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.

Во вторник, 9 апреля, агентство «РИА Новости» сообщило детали доклада генпрокурора России Юрия Чайки о состоянии законности в России в прошлом году. Чайка выступит с докладом в Совете Федерации в среду, 10 апреля. В докладе говорится о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд руб. у дочерних предприятий «Ростеха» и «Роскосмоса». Речь идет о деньгах, которые были выделены для модернизации производственных мощностей и для разработки нового вооружения. По данным Чайки, проверки более чем 18 700 исполнителей гособоронзаказа выявили случаи незаконного распоряжения деньгами, завышения стоимости работ и срыва сроков их исполнения.

В конце мая 2018 г. Рогозин возглавил «Роскосмос». До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Под его руководством проводилась реформа ракетно-космической отрасли, в результате которой и появилась госкорпорация «Роскосмос».

Крупные страховые выплаты за неудачные запуски ракет

Политика
Новости

Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину в избиении людей

Ведомости
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре 2018 г. Об этом они заявили на заседании в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал рассматривать их дело по существу.

Кокорин и Мамаев были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кокорину-старшему – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия. Мамаеву – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Именно хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, по которой обвиняют футболистов. Им грозит до семи лет заключения.

Мамев не признал в суде обвинение в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку. Кокорин не признал нанесение легкого вреда Соловчуку, признав вину только в избиении Пака и Гайсина. Со всеми тремя потерпевшими футболисты не были знакомы.

Согласно обвинительному заключению, которое прокурор зачитал в суде, инициатором избиения Соловчука был Кокорин-младший, который и вступил в сговор с остальными обвиняемыми. Соловчук получил легкую закрытую черепно-мозговую травму. В «Кофемании» инициаторами драки также были братья Кокорины, которые нанесли Паку три удара, используя деревянный стул. Мамаев и Протасовицкий нанесли Гайсину не менее двух ударов, показало следствие.

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