Министерство просвещения предложило не пускать в школу непривитых детей
Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и непривитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. Как отмечается в письме, которое цитирует агентство, право на образование таким образом ущемлено не будет: детей переведут на дистанционное или домашнее обучение.
В начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, и ввести ответственность за распространение такой информации в сети. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Ранее ведомство разъясняло, что родители вправе отказаться от вакцинации при условии дополнительного обследования ребенка на инфекционные заболевания.
В январе 2019 г. Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.