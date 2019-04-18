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КНДР сообщила об испытании нового оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием нового тактического управляемого оружия, сообщает Yonhap со ссылкой на KCNA – официальное агентство КНДР. Financial Times, ссылающаяся на то же сообщение, уточняет, что, по заявлению Пхеньяна, новое оружие предназначено для того, чтобы нести «мощную боеголовку». Само испытание произошло накануне, о каком именно оружии идет речь – не уточняется. Приводится лишь реакция Ким Чен Ына, назвавшего испытания «событием очень весомого значения».

Ким Чен Ын, «наблюдая за мощью тактического управляемого оружия нового типа», отметил роль ученых и работников в области национальной обороны, которые проделали «еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны», приводит южнокорейское агентство сообщение KCNA. Также лидер КНДР поставил «поэтапные и стратегические цели» по поддержанию производства боеприпасов в своей стране и выведению науки и техники национальной обороны на «передовой уровень».

Белый дом и Пентагон заявили, что знают о сообщении КНДР, но от более подробных комментариев отказались. У США нет информации о том, какое именно оружие испытывал Пхеньян. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что это почти наверняка была не ракета средней или большой дальности. Их запуск Вашингтон легко мог бы обнаружить, но ничего подобного зафиксировано не было, говорит бывший эксперт ЦРУ по Северной Корее из Фонда наследия Брюс Клингнер. Он предположил, что речь идеи о системе ближнего радиуса действия, возможно, артиллерийской системе, такой как «пусковая установка с несколькими ракетами или противотанковая управляемая ракета».

Год назад КНДР добровольно взяла на себя обязательства о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло на фоне подготовки к первой встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня 2018 г. По итогам первого саммита была подписана общая декларация, в которой отмечалось стремление КНДР к денуклеаризации и гарантии безопасности со стороны США. От создания совместной с США рабочей группы по выработке путей денуклеаризации, то есть конкретизации своих обязательств, Пхеньян отказался. Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа в феврале этого года завершилась досрочно, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины срыва саммита. Трамп говорил, что Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. Пхеньян заявлял, что сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную отмену санкций. Однако США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. The Times со ссылкой на источники сообщала, что главной причиной разногласий стало требование США о закрытии секретного предприятия, на котором ведутся работы по обогащению урана.