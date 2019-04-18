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Политика
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КНДР сообщила об испытании нового оружия

Ведомости
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил испытанием нового тактического управляемого оружия, сообщает Yonhap со ссылкой на KCNA – официальное агентство КНДР. Financial Times, ссылающаяся на то же сообщение, уточняет, что, по заявлению Пхеньяна, новое оружие предназначено для того, чтобы нести «мощную боеголовку». Само испытание произошло накануне, о каком именно оружии идет речь – не уточняется. Приводится лишь реакция Ким Чен Ына, назвавшего испытания «событием очень весомого значения».

Ким Чен Ын, «наблюдая за мощью тактического управляемого оружия нового типа», отметил роль ученых и работников в области национальной обороны, которые проделали «еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны», приводит южнокорейское агентство сообщение KCNA. Также лидер КНДР поставил «поэтапные и стратегические цели» по поддержанию производства боеприпасов в своей стране и выведению науки и техники национальной обороны на «передовой уровень».

Белый дом и Пентагон заявили, что знают о сообщении КНДР, но от более подробных комментариев отказались. У США нет информации о том, какое именно оружие испытывал Пхеньян. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что это почти наверняка была не ракета средней или большой дальности. Их запуск Вашингтон легко мог бы обнаружить, но ничего подобного зафиксировано не было, говорит бывший эксперт ЦРУ по Северной Корее из Фонда наследия Брюс Клингнер. Он предположил, что речь идеи о системе ближнего радиуса действия, возможно, артиллерийской системе, такой как «пусковая установка с несколькими ракетами или противотанковая управляемая ракета».

Год назад КНДР добровольно взяла на себя обязательства о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет. Это произошло на фоне подготовки к первой встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре 12 июня 2018 г. По итогам первого саммита была подписана общая декларация, в которой отмечалось стремление КНДР к денуклеаризации и гарантии безопасности со стороны США. От создания совместной с США рабочей группы по выработке путей денуклеаризации, то есть конкретизации своих обязательств, Пхеньян отказался. Вторая встреча Ким Чен Ына и Трампа в феврале этого года завершилась досрочно, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины срыва саммита. Трамп говорил, что Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. Пхеньян заявлял, что сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную отмену санкций. Однако США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. The Times со ссылкой на источники сообщала, что главной причиной разногласий стало требование США о закрытии секретного предприятия, на котором ведутся работы по обогащению урана.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Журналисты сообщили о поломке складных смартфонов Samsung в первые дни использования

Ведомости
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Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.

Так, журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что спустя два дня после использования экран у Galaxy Fold «совершенно сломался и пришел в негодность». По его словам, он снял защитную пленку с экрана смартфона, однако выяснилось, что снимать ее нельзя. «Я снял ее, не зная о том, что не надо этого делать (и пользователи тоже не будут знать об этом). Выглядело так, что ее можно снять, и я снял. Полагаю, это способствовало возникновению проблемы», — отметил он.

Журналист издания The Verge Дитер Бон также написал о проблемах со смартфоном после двух дней использования. По его словам, на сгибе экрана Galaxy Fold появилась выпуклость, которая создает искажение.

О неполадке в работе смартфона сообщил и журналист CNBC. По его словам, он не снимал с Galaxy Fold защитную пленку, но «экран отказывается нормально работать в настоящее время». Изображение на экране мерцает, отметил он.

Samsung запустил предзаказ Galaxy Fold в минувшие выходные. Продажи смартфона в розничных сетях стартуют 26 апреля.

Компания продемонстрировала возможности смартфона в феврале. Когда Galaxy Fold находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма), в частности, для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает показателя небольшого планшета — 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

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Технологии
Новости

Rambler запустил единый абонемент в онлайн- и офлайн-кинотеатры

Ведомости
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Rambler Group, управляющая киносетью «Синема Парк» и «Формула кино», запустила абонемент, который позволяет ежедневно посещать эти кинотеатры и пользоваться видеосервисом Okko. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник на рынке кинопоказа.

Эту информацию подтвердила директор по маркетингу компании Яна Бардинцева. По ее словам, абонемент запускает в пилотном режиме в Москве, Тюмени и Ставрополе.

Абонемент будет двух видов — стандартный и премиум-класса. Первый в Москве будет стоить 1390 руб. и позволит смотреть один фильм в день в залах 2D и 3D. Второй — стоимость 1790 руб. — включает сеансы в залах IMAX, 4DX и VIP. Оба абонемента предусматривают подписку на раздел «Мировое кино» в Okko и скидку в 10% в кинобаре.

На российском рынке это первая попытка объединить онлайн и офлайн-продажи кино, отмечает «Коммерсантъ».

В декабре 2018 г. появился сервис абонементов в кинотеатры под названием «Киноголик». Он был запущен на деньги частных инвесторов — Сергея Кияйкина, Святослава Денисенко и Петра Баранникова. Сервис позволяет ходить на 2D-сеансы в Москве за 1190 руб. в месяц и в Петербурге за 990 руб.

Бизнес
Новости

Ozon начал выпускать для клиентов банковскую карту

Ведомости
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Ozon.ru запустил неименные банковские карты Ozon.Card, сообщила «Коммерсанту» представитель компании.

Технологическим партнером компании стал Центр финансовых технологий (ЦФТ). Эмитент карт — «дочка» центра РНКО «Платежный центр», оператор платежной системы «Золотая корона». У Ozon.ru и ЦФТ есть общий миноритарный акционер — фонды Baring Vostok.

Ozon.Card первоначально будет запущена в бета-режиме для 20 000 клиентов-москвичей. Позже ритейлер запустит ее еще в семи регионах. Карту можно будет заказать на сайте и получить в пунктах выдачи компании. Ozon.ru обещает, что карта будет иметь бесплатное обслуживание с возможностью пополнения через приложение Ozon.Card и банкоматы.

По карте будет иметься кэщбек — 3% за покупки на Ozon.ru и 1,5% в других местах. Далее ритейлер планирует развивать партнерских программы с другими участниками рынка, подчеркнула компания. 

Ранее в апреле Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Пользователи могут вложить деньги в развитие поставщиков онлайн-ритейлера.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

Ведомости
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В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.

В нем говорится, что без этих денег концерн, находящийся под американскими санкциями, видит риск дефолта. Из-за санкций, указывает компания, она вынуждена была увеличить в 2018 г. кредитный портфель на 20,7 млрд руб. — до 73,6 млрд руб., а оборотный капитал — на 24,7 млрд руб. По итогам года отрицательный денежный поток составил 11,3 млрд руб.: ГАЗ потратил на увеличение оборотного капитала все собственные средства, включая полученную прибыль, подчеркивается в письме.

Компания обращает внимание на риски снижения производства на 40% во втором полугодии из-за действия санкций. Это вместе с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель.

Деньги, полученные от государства, компания планирует направить на субсидирование процентной ставки по кредитам, увеличив портфель таких субсидированных кредитов вдвое, до 66,6 млрд руб., из-за невозможности обслуживать его в условиях санкций. В сумме в период с 2019 по 2021 г. это потребует более 9 млрд руб.

Такие обращения, учитывая социальную значимость предприятия, «тщательно рассматриваются» и решений пока не принято, сообщили в аппарате Козака. Минфин отметил, что администратором субсидий, которые просит ГАЗ, выступает Минпромторг. Последнее не ответило на запрос «Коммерсанта».

16 апреля иностранные журналисты побывали на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. Дерипаска в разговоре с ними отметил, что Кремль «следит, как ястреб, сверху за тем, насколько далеко эта машина [группа ГАЗ] поедет» (цитата по Financial Times). «Это великая возможность для бюрократов получить больше игрушек в России, в которой почти 70% экономики принадлежит государству», — подчеркнул он.

Дерипаска, используя яркие заявления, пытается убедить западное сообщество, что в результате санкций государство получит актив, а «простые граждане» пострадают, считают источники «Коммерсанта» на рынке. 17 апреля на заявление бизнесмена ответил руководитель Минпромторг Денис Мантуров, подчеркнув, что вариант национализации пока не обсуждался.

Как отметила в разговоре с «Коммерсантом» вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева, в компании пока не видят, что у правительства есть понимание, «насколько тяжелые последствия для наших заводов и в целом отрасли несет санкционное положение ГАЗа». Ни по одному из запросов ГАЗа в этом году не была оказана антисанкционная поддержка, подчеркнула она.

Источник на рынке обращает внимание на то, что 2018 г. ГАЗ стал мажоритарным получателем транша по закупкам школьных автобусов и машин скорой помощи, а также получил 2 млрд руб. авансовых платежей от Росгвардии за поставки машин. Сейчас, однако, говорит собеседник, в правительстве достаточно скептически относятся к концерну, полагая, что он «грамотно эксплуатирует свое положение», когда ограничительные меры США фактически еще не действуют. Такая позиция государства связана с успехами En+ и ожиданием такого же исхода по ГАЗу, но объективных причин для оптимизма нет, считает другой источник.

Политика
Новости

СМИ узнали о необъявленном визите советника Трампа в Россию

Ведомости
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В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США Фионой Хилл. Об этом сообщает «Коммерсант», не называя источники информации.

Как отмечает газета, официально стороны об этом визите не сообщали. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИД.

Это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника Трампа, констатирует «Коммерсантъ». О ее предыдущих поездках, по информации газеты, также — по настоянию американской стороны — не сообщалось.

Фиона Хилл до прихода в администрацию американского президента была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Она — автор биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

Политика
Новости

На острове Мадейра при аварии туристического автобуса погибли 28 человек

Ведомости
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В результате ДТП с туристическим автобусом на острове Мадейра (Португалия) погибли по меньшей мере 28 человек, сообщает местное агентство Lusa. По данным властей, речь идет о 11 мужчинах и 17 женщинах.

Всего в автобусе был 51 человек, 22 из них доставлены в больницу, все они – граждане Германии, сообщает Euronews. Bild пишет о девяти погибших в результате ДТП немецких туристах. Как сообщает местное издание Diário de Notícias, автобус съехал с дороги и перевернулся.

О том, были ли в автобусе россияне, неизвестно. Российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, рассказал «РИА Новости» представитель дипломатической миссии.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах назначить Назарбаева почетным председателем ЕАЭС

Ведомости
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Бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву могут предложить пост почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в структурах организации.

Пока такой должности в ЕАЭС нет, поэтому в чем именно могут заключаться будущие полномочия Назарбаева, неизвестно. О создании нового поста и назначении Назарбаева может быть объявлено на заседании высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29 мая. В этот день лидеры государств – членов союза, среди которых Казахстан, Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия, отметят пятилетнюю годовщину создания организации.

Один из источников газеты объяснил эту идею тем, что экс-президент Казахстана «много сделал для евразийской интеграции и еще много способен сделать». По словам другого собеседника, «опыт и авторитет Назарбаева пригодятся для позиционирования ЕАЭС на международной арене».

Назарбаев объявил об уходе с поста президента Казахстана 19 марта. Новым президентом страны стал бывший спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сейчас Назарбаев возглавляет Совет безопасности Казахстана и является председателем партии Nur Otan.

Политика
Новости

Трамп сформировал спецгруппу юристов для анализа доклада Мюллера

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп собрал специальную группу юристов для изучения доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает USA Today. «Мы будем в течение дня анализировать доклад», – рассказал изданию член юридической группы Джей Секулоу.

Всего анализировать доклад Мюллера будут около 10 юристов. Им будут помогать сотрудники администрации президента США. Каждый из специалистов будет отвечать за изучение отдельной части доклада. Как отмечает издание, короткое письменное заявление группы юристов Трампа будет распространено через полчаса после обнародования доклада, более подробное заявление – через несколько часов. Сам Трамп также планирует дать официальный комментарий и ответить на вопросы журналистов.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр пообещал обнародовать доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США после его редактирования. Документ будет представлен конгрессу и общественности. По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. «Мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», – говорил он. Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время конгресс был уведомлен об окончании расследования. В письме конгрессу говорилось, что следователи не выявили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время выборов в 2016 г. Однако Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы, отмечалось в письме.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Выбор редактора
Финансы
Новости

Московская биржа рассказала о 50%-ном росте числа новых инвесторов

Ведомости
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Более 300 000 новых инвесторов – физических лиц пришло на российский биржевой рынок с начала года, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Московской биржи Александра Афанасьева. По его словам, в 2018 г. на 50% увеличилось число граждан и счетов, открытых ими у брокеров. Всего в прошлом году на российский фондовый рынок пришло 700 000 новых граждан России.

«В этом году на конец марта – 281 000, сейчас уже за 300 000 "новичков". 70% из них приходят через дигитальные, цифровые способы», – отметил Афанасьев в ходе презентации программы «Облигации для компаний МСП: новые возможности» на площадке Московской биржи. По его словам, большинство инвесторов выбирают ОФЗ как самый защищенный продукт с точки зрения кредитного и рыночного риска.

Число счетов физических лиц за январь – март 2019 г. увеличилось на 400 000 и составило 3,4 млн. В I квартале 2018 г. количество счетов выросло на 140 000.

В среду, 17 апреля, Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению инфляционных ОФЗ на 5,25 млрд руб. с погашением в 2028 г. Не было заявок по приемлемым ценам, отметили в ведомстве. Это первый подобный случай в этом году: последний раз ведомство признавало аукцион несостоявшимся еще в декабре 2018 г., тоже из-за отсутствия приемлемых цен. Инфляционные ОФЗ отличаются от обычных тем, что их номинал регулярно пересчитывается в зависимости от роста потребительских цен. Как и по обычным, по ним платятся купоны. С начала года министерство разместило инфляционные ОФЗ только один раз – 20 марта. Тогда бумаги были проданы на сумму 1,59 млрд руб. Средневзвешенная доходность по ним составила 3,28%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил срок ареста 24 моряков, задержанных в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе прокурора. Он утверждал, что это необходимо для сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса. Журналистов и родных подсудимых допустили в зал заседаний только на оглашение постановлений, уточняет «РИА Новости». Срок следствия по делу установлен до 25 августа.

Украинские моряки находятся под арестом в московских СИЗО после того, как 25 ноября в Черном море произошел инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины. Те пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники сообщили, что корабли опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться, и в итоге задержали их вместе с экипажами. Всем 24 украинцам Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Российский президент Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, заявив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые фактически и руководили этой операцией. Он подчеркивал, что провокация была направлена на то, чтобы повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами. Киев обвинения в адрес моряков отрицает и считает их военнопленными.

Бизнес
Новости

Путин наградил топ-менеджеров «Роснефти» орденами за заслуги перед Отечеством

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями топ-менеджеров и сотрудников «Роснефти». Копия документа опубликована на официальном портале правовой информации. Награды присвоены «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», отмечается в указе. В общей сложности награждено около 60 сотрудников компании.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присвоен финансовому директору «Роснефти» Петру Лазареву, гендиректору дочерней компании «РН-Юганскнефтегаз» Хасану Татриеву. Орденом Александра Невского награждены вице-президенты «Роснефти» Павел Федоров и Андрей Шишкин. Ордена Почета удостоились вице-президенты «Роснефти» Геннадий Букаев, Александр Романов, Отабек Каримов, Андрей Чириков и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Этой награды также удостоены руководители и сотрудники московского подразделения компании и дочерних «РН-Ванкор», «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Бурение». Вице-президенты «Роснефти» Эрик Морис Лирон и Аврил Мари Анн Конрой награждены орденом Дружбы.

Леонтьев пояснил РБК, что награды были присвоены сотрудникам компании «в ознаменование 25-летия компании, за коллективные заслуги и выдающиеся успехи в работе компании в целом».

У кого из госменеджеров есть орден от президента

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