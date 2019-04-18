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Песков рассказал о «секретном» визите в Москву советника Трампа

У советника президента США Фионы Хилл, посетившей Москву, состоялась встреча в администрации президента России, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Были встречи в администрации, да», – подтвердил он. На уточняющий вопрос Песков ответил, что Хилл встречалась с Юрием Ушаковым, помощником Путина по внешнеполитическим вопросам. По словам Пескова, обсуждались «вопросы двухсторонних отношений». Тема подготовки новой встречи Путина и Трампа при этом не затрагивалась, сказал представитель Кремля.

Фиона Хилл является советником Дональда Трампа и директором по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности США. До поста в администрации американского президента Хилл работала научным сотрудником в вашингтонском Институте Брукингса. Она также является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле».

О «секретном визите» делегации Белого дома, которую возглавляла Хилл, 18 апреля сообщил «Коммерсантъ». Официально стороны об этом визите не заявляли. По данным издания, Хилл встретилась с представителями российского Совбеза и МИДа, и это не первый «секретный» визит Хилл в качестве советника президента США в Москву.