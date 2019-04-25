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Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 г. «Сегодня я объявляю свою кандидатуру на должность президента США», – написал Байден в Twitter. Он хочет стать кандидатом от демократической партии.

Сандерс опубликовал короткий видеоролик, в котором объяснил свое решение баллотироваться в президенты. «Все, что сделало Америку Америкой, поставлено на карту. Вот почему сегодня я объявляю о своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов», – заявил он.

Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме. С 2017 г. Байден начал преподавать международную дипломатию в Университете Пенсильвании. Он также возглавил новый центр, сосредоточенный преимущественно на дипломатии, внешней политике и национальной безопасности.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Стать кандидатом от демократической партии готовы уже два десятка политиков. Судя по результатам опросов, наибольшие шансы одержать победу на праймериз есть у Байдена и у 75-летнего сенатора Берни Сандерса.