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Госдепартамент запретил премьеру Чечни и его жене въезд в США

Госдепартамент США ввел санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, обвинив его в грубых нарушениях прав человека. Об этом сообщается на сайте госдепа. «Госдепартамент располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам», – говорится в сообщении. Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой запрещен въезд в США.

Кроме того, госдеп призвал российские власти привлечь к ответственности должностных лиц, которые, по данным американских властей, причастны к нарушениям прав человека в Чечне, в том числе и Хучиева.

Согласно информации на сайте правительства Чечни, Хучиев по первому образованию является журналистом, в 1994 г. он окончил МГУ. В 2009 г. получил второй диплом – по специальности «государственное и муниципальное образование».

В 90-е гг. Хучиев работал корреспондентом РТР, ВГТРК, менеджером по рекламе. В 2004 г. пришел на должность руководителя пресс-службы президента Чечни. Затем в разные годы занимал должности министра республики, мэра Грозного, советника главы Чечни. Премьером республики Хучиев стал в июне прошлого года.

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список США в декабре 2017 г. Американские власти считают его ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека». С 2014 г. Кадыров также находится под санкциями Евросоюза.