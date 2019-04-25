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Зеленский обвинил ЦИК в намеренной задержке оглашения результатов выборов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЦИК страны в намеренной задержке оглашения результатов выборов, об этом он заявил в обращении на своей странице в Facebook. По мнению политика, это может быть связано с желанием ЦИК оттянуть церемонию инаугурации президента и не допустить роспуска Верховной рады, большинство в которой имеют сторонники Петра Порошенко.

«Сейчас происходят очень смешные вещи: ЦИК затягивает официальное объявление результатов. Почему? Чтобы Верховная рада могла затягивать дату назначения инаугурации, чтобы инаугурация была после 27 мая, чтобы у президента не было даже возможности думать о роспуске Рады», – отметил он.

Украинский закон устанавливает, что парламент текущего созыва может быть распущен не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий. Депутаты нынешнего состава принимали присягу 27 ноября 2014 г., а это значит, что президент может использовать право на роспуск Рады не позднее 27 мая. Таким образом, если он не успеет к этой дате вступить в должность, то и парламент распустить не сможет и вынужден будет работать с нынешним созывом, где у него нет своих представителей, до 27 октября, когда должны состояться очередные парламентские выборы.

ЦИК еще 23 апреля завершил обработку протоколов на выборах президента Украины. Согласно данным на сайте комиссии, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент Петр Порошенко – 24,45% голосов.

Замглавы ЦИК Евгений Радченко сообщил, что официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. ЦИК Украины еще ожидает получения двух протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента страны.

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