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СК завел дела после гибели двух мужчин в Москве в результате стрельбы

Следственный комитет завел два уголовных дела – об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК) – после гибели двух мужчин у станции метро «Новые Черемушки» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает СК, днем в четверг, 25 апреля, у станции метро «Новые Черемушки» были обнаружены тела двоих мужчин. Личности погибших уже установлены, отметили в ведомстве, но их имена не раскрыли. На месте инцидента сейчас работают следователи и криминалисты.

По предварительной информации, один мужчина выстрелил в другого, а потом покончил с собой, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.