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Власти Шри-Ланки уточнили число погибших в результате терактов

Согласно уточненным данным, жертвами терактов на Шри-Ланке стали около 250 человек. Об этом рассказал Reuters руководитель службы здравоохранения страны Анил Джасинге. «[Погибших] может быть 250 или 260. Не могу точно сказать. Так много отдельных частей тела, что трудно установить точную цифру», – пояснил он.

По словам замминистра обороны Шри-Ланки Рувана Вийевардена, при взрывах погибли 253 человека. Значительную разницу между этой цифрой и названной ранее он объяснил неточными данными моргов.

AFP со ссылкой на официальный источник также сообщает о 253 погибших.

Ранее сообщалось, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли 359 человек. Объектами атаки 21 апреля стали пятизвездочные отели в Коломбо и его окрестностях, а также католические церкви в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Взрывы на Шри-Ланке