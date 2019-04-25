Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Политика

Новости

Кокорин назвал «секундным моментом» решение ударить чиновника Минпромторга

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил в суде, что мгновенно принял решение ударить директора департамента Минпромторга Дениса Пака, поскольку чиновник его спровоцировал, передает «Медиазона».

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны за участие в двух драках 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кофейне на Большой Никитской улице – Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты впервые 25 апреля были допрошены в суде, где рассказали свою версию событий у клуба «Эгоист» и в «Кофемании». По заявлению Кокорина, Пак оскорбил компанию отдыхавших в кофейне футболистов и их друзей. Кокорин рассказал, что его младший брат Кирилл начал беседовать с Паком, после чего чиновник сам спровоцировал футболиста на агрессию. Стул Кокорин, по его словам, взял, чтобы подсесть к чиновнику и побеседовать с ним. «Как Паша говорит, это действительно секундный момент. Я махнул в его сторону», – уточнил Кокорин.

Кокорин заметил, он не обсуждал ни с кем внешность чиновника и не сравнивал его с корейским певцом, так что никакого предварительного сговора или плана инициировать конфликт у него и его друзей не было. После инцидента он чувствовал себя виноватым и ему было стыдно, он четыре раза извинился перед чиновником за несдержанность. Вспышку ярости Кокорин объясняет стрессом после матча и переезда, а также недосыпом.

Кокорин также подтвердил показания Мамаева и допрошенных ранее свидетелей о том, что они не провоцировали драку у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком. Футболист выразил готовность удовлетворить материальные претензии потерпевших, если потребуется. Мамаев также ранее рассказал, что сожалеет об избиении Соловчука.