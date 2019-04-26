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Путин заявил о репатриации российских капиталов с Кипра

В Россию с Кипра поступают значительные инвестиции за счет репатриации российских капиталов, объем этих средств уже достиг $148 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Все-таки $148 млрд, которые пришли в российскую экономику с Кипра, – это серьезная цифра», – сказал Путин на встрече со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом. По его словам, прямые российские инвестиции в кипрскую экономику составляют $166 млрд. Путин добавил, что товарооборот между двумя странами по итогам минувшего года вырос почти на 154%, несмотря на «внешние сложности».

Лидеры двух стран обсудили, что Кипр остается одним из основных каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Президент Кипра в свою очередь заявил, что благодарен России за поставленные вооружения и за позицию по вопросу кипрского урегулирования. Он надеется на помощь Москвы в переговорах с Турцией.

Впервые амнистия капиталов была введена в 2015 г. на один год, ее официальные итоги не раскрывались. По поручению президента первую амнистию капиталов продлили до 28 февраля 2019 г. Третий этап амнистии капиталов Госдума одобрила 18 апреля, приняв соответствующий законопроект. Цель амнистии – создать условия для легализации бизнеса и репатриации средств в российскую экономику.