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Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек. Постановление правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

Из перечня исключены физические лица под номерами 262, 297, 521 и 522. Это Владимир Крылов, Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие. Причины такого решения в постановлении не названы.

Владимир Локотко занимал пост генерального директора «Нового канала» с 2012 г. Леонид Черновецкий 1951 года рождения занимал пост мэра Киева. У него есть сын Степан 1978 года рождения, экс-руководитель наблюдательного совета Правэкс-банка и экс-депутат Киевского городского совета. Вместе с тем в постановлении правительства о санкционном списке оба Черновецких имели одинаковое отчество: Михайлович.

Санкции против Украины были введены в ноябре 2018 г. В следующем месяца список был расширен. Всего в санкционном перечне оказались 567 человек и 75 компаний. Ввести санкции против Украины обязал российское правительство президент России Владимир Путин. В ноябре прошлого года он подписал указ о «специальных экономических мерах» в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.

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