Россия расширила санкции против Украины

По словам Медведева, это сделано для защиты интересов российского государства

Степан Петренко/ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, которые попадают под санкции России. По его словам, это сделано для защиты интересов России. Постановление уже подписано, отметил Медведев. На момент публикации статьи документ в базе данных правительства опубликован не был. В список добавили более 200 физлиц и организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правительства.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен <...> Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», – написал Медведев в Twitter.

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре. Всего в список попали 322 физических лица и 68 юридических лиц. Среди ограничений – блокировка средств, ценных бумаг и имущества в России, также попавшие под санкции люди и компании не могут выводить из России капитал. К примеру, под санкциями оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Это были первые санкции России против украинцев, до этого Москва лишь запретила экспорт товаров с Украины через российскую территорию, а также ограничила поставки агропродукции. Киев же ввел санкции против нескольких десятков россиян еще в апреле 2014 г. Сейчас в списке более 1700 человек и 750 компаний.

Медведев ранее отмечал, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, которые «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству». «Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — сказал он. СССР жил под санкциями десятилетиями — «и ничего», говорил он.

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