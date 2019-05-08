Пострадавший чиновник Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Директор департамента Минпромторга Денис Пак считает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву справедливым, сообщила «Интерфаксу» представитель чиновника Наталья Шатихина. По ее словам, приговор справедлив как с юридической, так и моральной точки зрения.
Пак и его представители также не считают приговор излишне строгим: «Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на условно-досрочное освобождение».
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал футболистов виновными в хулиганстве и побоях в октябре прошлого года в центре Москвы. Вместе с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким они сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а спустя несколько часов в «Кофемании» – Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Судья назначила Кокорину наказание в виде года и шести месяцев колонии общего режима, Мамаеву – года и пяти месяцев.
По словам Кокорина и Мамаева, в обоих случаях драку спровоцировали сами пострадавшие, которые оскорбили футболистов и их друзей: водитель назвал футболистов «петухами», а Пак – нецензурным словом. Однако суд счел эти заявления бездоказательными.