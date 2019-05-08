Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей
Доход мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год составил 7,6 млн руб. Такие сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства столицы. В 2017 г. Собянин заработал более 6,5 млн руб., в 2016 г. – 6, 4 млн руб., в 2015 г. – 6,4 млн руб., в 2014 г. – 7,2 млн руб.
На протяжении последних пяти лет Собянин, согласно данным деклараций, владеет только гаражом площадью 26,8 кв. м, в пользовании у него находится квартира площадью 308,1 кв. м. Другого имущества у мэра Москвы нет. В декларации также не содержится сведений о ближайших родственниках главы города. Собянин занимает пост мэра Москвы с 2013 г.
Наибольший доход из членов правительства Москвы в 2018 г. получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин. За прошедший год, согласно опубликованным данным, он заработал 81,3 млн руб. На втором месте по величине дохода – заместитель мэра, руководитель департамента транспорта Москвы с годовым доходом 19,9 млн руб. В декларации он идет пятым номером, его имя и фамилия на момент публикации материала не были указаны, однако этот департамент возглавляет Максим Ликсутов. В собственности заммэра три земельных участка общей площадью 4170 кв. м, жилой дом площадью 2129,5 кв. м и два нежилых помещения общей площадью 426,5 кв. м. Ликсутову также принадлежат два мотоцикла – Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.