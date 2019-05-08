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США ввели санкции против производителей металлов Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о расширении санкций против Ирана. Новые ограничения затрагивают сферу добычи и производства металлов, говорится на сайте Белого дома. Новые санкции вводятся в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. США грозятся ввести ограничения также против компаний, торгующих иранскими металлами. Активы этих посредников на территории США могут быть заблокированы по решению минфина страны.

Новые санкции также запрещают поставки Ирану продукции и оборудования для добычи и производства вышеперечисленных металлов.

«Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Иран доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии», – отмечается в документе.

В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть. Американские власти и их союзники планируют продолжить давление на иранскую администрацию, говорилось в сообщении Белого дома. Введение нефтяных санкций против Ирана уже позволило снизить годовые доходы этой страны от продажи нефти с $50 млрд до $10 млрд, говорил госсекретарь США Майк Помпео.