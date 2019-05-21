Политика

Новости

Суд вынес приговор эксперту по делу «пьяного мальчика» из Балашихи

Суд вынес обвинительный приговор врачу подмосковного «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаилу Клейменову, ошибочно установившему наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, сообщается на сайте Следственного комитета России. Как отмечает представитель СК Светлана Петренко, Клейменову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.

Весной 2017 г. 31-летняя жительница Балашихи Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris, нарушив ПДД, сбила насмерть шестилетнего Романа Шимко. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Повторная экспертиза подтвердила этот вывод.

Через несколько месяцев началось рассмотрение дела по существу. Родственники мальчика были возмущены обвинениями в адрес шестилетнего ребенка и настаивали на абсурдности результатов экспертизы, они требовали провести повторную проверку. После комплексной судебной экспертизы, проведенной комиссией из 18 экспертов, следствие обнаружило, что вывод Клейменова о состоянии ребенка в момент ДТП был необоснованным: образец крови ребенка был взят ненадлежащим образом, туда попала грязь, это привело к процессу спиртового брожения. Суд установил, что на момент ДТП ребенок был трезв.

Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен после скандала с ДТП в Балашихе. А проводившему экспертизу Клейменову было предъявлено обвинение в халатности. Наказание за халатность согласно Уголовному кодексу зависит от степени нанесенного вреда и ущерба. В случае если халатность не привела к гибели людей, она наказывается штрафом до 500 000 руб., обязательными работами на срок до двух лет либо арестом на срок до полугода.

В ноябре 2017 г. Железнодорожный городской суд приговорил виновную в ДТП Ольгу Алисову к трем годам колонии-поселения. Кроме того, в пользу потерпевшего – отца мальчика Романа Шимко – с подсудимой взыскано в счет компенсации морального вреда 2,5 млн руб.