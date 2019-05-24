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Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предложил включить проблему с китайской компанией Huawei в торговую сделку с Китаем, если она будет достигнута. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Politico.

Он отметил, что Huawei — «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], — в то же время добавил он. — Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В то же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой «черный список» компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американские ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

После решение министерства Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с Huawei. Это может привести к тому, что китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы  Android.

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Бизнес
Новости

Производителя поездов оштрафуют на 1,5 млн рублей за сбой в московском метро

Ведомости
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Производитель электропоездов АО «Метровагонмаш» выплатит штраф на сумму около 1,5 млн руб. из-за поломки состава, приведшего к сбою на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы метрополитена.

По его словам, причиной стала техническая неисправности состава, который находится на сервисном контракте у производителя. «Метровагонмаш» уже подтвердил неисправность состава, отметил представитель пресс-службы.

Сбой произошел вечером 23 мая. Неисправный поезд заблокировал движение двум другим составам на станции «Алтуфьево». Из-за этого было прекращено движение в обоих направлениях.

Это второй за неделю случай, когда поезда застревали в метро. 21 мая на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии из-за поломки одного из составов застряли три поезда. Причиной стала потеря напряжения в контактном рельсе.

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Политика
Новости

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Ведомости
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США предъявили новые обвинения по 17 пунктам против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте американского Минюста.

В обвинительном заключении утверждается, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. По версии обвинения, «есть основания полагать, что эти данные должны были использоваться во вред США или в пользу другой страны».

Полученные документы были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом они содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам Госдепартамента США по всему миру, говорится в заключении. В числе этих людей — «афганцы и иракцы, журналисты, религиозные лидеры, правозащитники, политические диссиденты из репрессивных режимов», считает обвинение. По его данным, действия Ассанжа «угрожали серьезным ущербом национальной безопасности США в интересах их противников и ставили источники под серьезную и неминуемую угрозу серьезного физического вреда и (или) задержания».

С 2009 г. Ассанж и WikiLeaks активно запрашивали секретную информацию, говорится в заключении. Мэннинг при этом, будучи аналитиком разведки, имела доступ к базе данных, содержащей около 90 000 отчетов о «значительной деятельности, связанной с войной» в Ираке, 400 000 аналогичных отчетов относительно Афганистана, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 000 телеграмм Госдепа. Она откликнулась на просьбу Ассанжа и предоставила ему этот доступ.

Ассанжу грозит по этим обвинениям 170 лет — по 10 лет по каждому из них. Кроме того, ранее Минюст США объявил о том, что Ассанж обвинен в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По этому обвинению ему грозит еще пять лет.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В 2010 г. Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах в Швеции. Прокуратура этой страны — после того, как основателя Wikileaks задержали, — возобновила расследование этого дела.

Политика
Новости

Der Spiegel: Германия планирует назначить новым послом в Москве бывшего разведчика

Ведомости
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Германия планирует сменить своего посла в Москве, узнал немецкий журнал Der Spiegel. Новым послом может стать бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр. Как пишет Der Spiegel, фон Гейр считается доверенным лицом министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Фон Гейр координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках. Также он занимал должность заместителя руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, которая занимается внешней разведкой.

Взаимоотношения с Россией – одно из ключевых направлений внешней политики для Германии, а представительство в российской столице является крупнейшей из дипломатических служб страны, отмечает Der Spiegel. По данным издания, фон Гейр имеет налаженные контакты с российскими коллегами и не раз посещал Москву в качестве представителя Германии для участия в переговорах. В Министерстве обороны характеризуют его как опытного политика, который обладает инсайдерской информацией в вопросах международной политики.

Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич. Он занимает этот пост с марта 2014 г. До назначения на должность посла в России он был послом Германии в Польше, а также руководил департаментом экономики и устойчивого развития МИД Германии.

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Политика
Новости

В московском метро второй раз за неделю застрял поезд

Ведомости
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На участке между станциями московского метро «Савеловская» и «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях, сообщается на странице метро в Twitter. В тоннеле застряли три поезда, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентств, неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение двум другим составам. В метро заявляют, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, остановившийся поезд уже ремонтируют.

В 21.26 мск на странице метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. К 21.38 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было возобновлено.

Ранее на этой неделе, 21 мая, три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Эвакуировали более тысячи пассажиров. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

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Технологии
Новости

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Ведомости
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Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube. Это временная мера, рассказал «Ведомостям» Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», – отметил он. О каких именно вопросах идет речь, уточнять не стал. Сейчас «Слуга народа» недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако сериал доступен на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости
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Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, сообщает «Коммерсантъ». Она должна была участвовать в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве 20–21 мая. В МИД России газете пояснили, что Нуланд внесена в черный список.

Черный список был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме, отмечает «Коммерсантъ».

По информации газеты, Нуланд попала в черный список из-за своей роли в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Она принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине, в том числе посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Кроме того, она высказалась в поддержку ужесточения санкций против России.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013–2017 гг. После этого она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS).

Финансы
Новости

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомости
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Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии развития банка, в которой заложено повышение выплат дивидендов на ближайшие четыре года.

Вечером 23 мая агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на презентацию ВТБ, о том, что банк заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли.

Согласно презентации, в 2019 г. банк планирует получить около 200 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 230 млрд руб. В 2021 г. банк надеется на 270 млрд руб., в 2022 г. – на 300 млрд руб. чистой прибыли.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,76% и составил 2618,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,34% до 1275,42 пункта. Индекс «голубых фишек» упал на 0,76% до 17 815,26 пункта.

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Стиль жизни
Новости

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ведомости
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Сборная России обыграла американскую команду в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 4:3. Эта победа позволила российским хоккеистам выйти в полуфинал соревнований.

Встреча сборных России и США прошла в Братиславе. В российской команде шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Соперником сборной России в полуфинале, который пройдет 25 мая, станет победитель матча Финляндия – Швеция. В другом полуфинале сыграют Канада и победитель матча Чехия – Германия. Финал чемпионата состоится 26 мая.

Технологии
Новости

Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу

Ведомости
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Amedia TV (объединяет Amediateka, Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2) подписала новое долгосрочное соглашение с CBS Studios International, по которому российский сервис получит права на показ сериалов производства CBS и Showtime, сообщается на сайте американской корпорации.

Amedia TV будет показывать оригинальные программы CBS All Access, среди которых «Сумеречная зона» Джордана Пила и сериалы Showtime – «Шучу» с Джимом Керри, «Черный понедельник» и др. Кроме того, сервис получил эксклюзивные права на показ сериалов «Миллион мелочей» и «Во тьме».

Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

У Amedia TV ранее было соглашение с CBS, но оно недавно истекло. Сервис также сотрудничает со студиями HBO, FOX, Sony Pictures Television, Starz, ABC, ВВС и др. Среди их сериалов, доступных на российском сервисе, – «Игра престолов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Острые предметы», «Отчаянные домохозяйки» и другие.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Политика
Новости

Суд продлил арест бывшего министра Абызова

Ведомости
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Басманный суд продлил арест на два месяца бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в создании преступного сообщества, передает ТАСС. Защита Абызова просила перевести его под домашний арест, однако суд счел, что подозреваемый может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, и отказался освободить бывшего чиновника.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.

Помимо Абызова в преступную группу вошли один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов и бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев. Все они также находятся под стражей. Все фигуранты дела своей вины не признают.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого успел поработать в РАО ЕЭС – был заместителем Анатолия Чубайса, был владельцем группы E4, которая занималась строительством энергоблоков (впоследствии обанкротилась). Forbes оценивает состояние Абызова в $600 млн.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

Выбор редактора
Политика
Новости

Росрыболовство назвало предполагаемые сроки освобождения косаток и белух в Приморье

Ведомости
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Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» в Приморье, предположительно, в июле-августе этого года, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Росрыболовства.

Выпуск белух рекомендуется проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства, рассказали в ведомстве. Если всех животных не получится выпустить в летний сезон 2019 г., оставшуюся часть могут выпустить в следующем году.

Ранее гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», заявил, что не планирует отпускать животных на волю. По его словам, любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения его права собственности, так как сам он такое решение принимать не собирается. Позже он сказал «Интерфаксу», что компания поступит в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны.

В Кремле удивлены отказом «Афалины» выпускать косаток и белух, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он констатировал, что поручения Путина по ситуации с «китовой тюрьмой», как минимум частично, не выполняются. Ранее президент поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г.

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