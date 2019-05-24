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Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп предложил включить проблему с китайской компанией Huawei в торговую сделку с Китаем, если она будет достигнута. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Politico.

Он отметил, что Huawei — «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], — в то же время добавил он. — Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В то же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой «черный список» компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американские ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

После решение министерства Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с Huawei. Это может привести к тому, что китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android.