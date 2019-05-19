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Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По мнению американских властей, Huawei угрожает национальной безопасности страны. Для Alphabet Inc. это означает, что она сможет впредь обмениваться с Huawei лишь программным обеспечением с открытым исходным кодом.

На практике это приведет к тому, что все смартфоны производства Huawei, выпущенные с мобильной операционной системой Android, потеряют доступ к ее обновлениям. На все свои новые устройства Huawei не сможет устанавливать программы, разработанные Google. К ним относятся, например, электронная почта Gmail или магазин приложений Google Play, пишет Reuters.

Представители министерства торговли США не комментируют включение Huawei в черный список компаний, отмечает Reuters. В Google до сих пор идет обсуждение вариантов сотрудничества с Huawei в новых условиях, говорит источник агентства. Представители китайской телекоммуникационной компании также изучают возможные последствия случившегося, заявил агентству представитель Huawei. Иных комментариев Huawei не дает.

В конце января минюст США предъявил обвинения Huawei, ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу и двум дочерним структурам компании в краже интеллектуальной собственности, мошенничестве, нарушениях санкционного режима и воспрепятствовании правосудию.

Президент США Дональд Трамп подписал 15 мая указ, который позволил блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В числе таких компаний были названы китайские Huawei и ZTE. Министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой черный список.