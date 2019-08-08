Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

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Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального и Соболь в своем уголовном преследовании

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

Он отметил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Ранее Фомин не был вовлечен в политику и о «болотном деле» почти ничего не знал.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин. Он также заявил, что Навальный и Соболь должны сделать все, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. «Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», – добавил он.

Фомин также попросил обычных россиян вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свою гражданскую позицию. «Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я», – добавил он.

Фомин сдался правоохранителям утром 8 августа. Он был в розыске, СК считает его участником массовых беспорядков. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек, один подозреваемый находится в розыске. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.