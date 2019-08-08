Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан серьезно отнестись к объявленному штормовому предупреждению.
По решению главы комиссии по чрезвычайным ситуациям могут быть задействованы системы оповещения, к которым относятся телеканалы. Как отмечает ТАСС, телевидение впервые задействовано в столице для оповещения населения об угрозе ЧС. Жителей призывают укрыться в зданиях и не парковать автомобили под деревьями. При этом в пресс-службе Останкино сообщили, что телебашня «работает в штатном режиме».
В экстренном предупреждении на сайте МЧС указывается, что в период с 21.00 мск 8 августа до вечера следующего дня на всей территории Москвы ожидается сильный дождь. Предполагается, что за пять часов на Москву выльется до трети месячной нормы осадков – до 25 мм. Ливень будет сопровождаться сильным ветром. Порывы ветра ночью и утром могут достигать 21 м/с, днем 9 августа ожидается усиление до 25 м/с.