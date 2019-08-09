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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Ведомости
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Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.

В сообщении говорится, что 7 августа Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», летевший из Бари в Москву, вошел в украинское воздушное пространство, чтобы обойти зону активной грозовой деятельности. Он летел над Украиной 26 минут.

В «Украэрорух» отмечают, что действовали в соответствии с решением государственной авиационной службы Украины, согласно которому в случаях обхода опасных метеоявлений воздушным судам, в том числе зарегистрированным в России, может быть разрешен вход в воздушное пространство страны.

С 2015 г. на Украине действует запрет на заход в воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Росавиация приняла аналогичный запрет для украинских авиаперевозчиков.

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Технологии
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Uber отчитался о рекордных квартальных убытках

Ведомости
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Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности. Это рекордные квартальные убытки для Uber, пишет The Wall Street Journal.

По сравнению с предыдущим кварталом убытки компании выросли в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со вторым кварталом 2018 г. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. В мае этого года Uber привлек более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.

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Финансы
Новости

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомости
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«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву. Они оба поддержали эту идею.

Совместное предприятие будет производить контент для различных проектов Сбербанка, рассказала Forbes председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Банк вложит в СП инвестиции, а киностудия — несколько лицензий на персонажей на условиях роялти.

Сейчас консалтинговая компания Roland Berger занимается разработкой стратегии проекта, рассказали в пресс-службе Сбербанка. «Союзмультфильм» должен будет превратиться из студии в продюсерский центр, который будет заниматься производством анимации и смежного мультимедийного контента, добавила Слащева. Среди возможных направлений – выход на международные рынки, создание парков, открытие собственных магазинов и производство детско-юношеского кино.

В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. По информации РБК, банк может инвестировать около 11 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов и инвестиции в развитие сервисов, в том числе Okko. В июле также стало известно о создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом.

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Политика
Новости

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Ведомости
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Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева. Ей позвонил человек, который представился начальником отдела охраны общественного порядка Александром Махониным и назначил встречу 9 августа в 13.00.

Целью встречи будет обсуждение деталей и мер безопасности на митинге, рассказала Вихарева Дождю. В разговоре с Махониным она сообщила, что организаторы уже обсуждали этот вопрос с мэрией и не обязаны приходить в полицию, добавив, что они могут прийти вместе с адвокатом, но им в этом отказали. «Медиазоне» Вихарева сказала, что организаторы решили не ходить в полицию.

Мэрия Москвы ранее согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Однако накануне организаторы митинга сообщили, что столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии. Власти решили запретить музыкальные выступления со сцены. Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и «Кровосток».

В Москве 27 июля и 3 августа прошли несогласованные акции в связи с выборами Мосгордуму. На каждой были задержаны порядка тысячи человек. По итогам акции 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

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Бизнес
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Представитель Фридмана прокомментировал информацию о его вызове в испанский суд

Ведомости
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Миллиардер Михаил Фридман не получал повестку с вызовом в испанский суд по делу Zed Worldwide, сообщил Forbes представитель бизнесмена. По его мнению, высказанные в адрес Фридмана подозрения стали следствием «конспирологической теории» руководителя компании Хавьера Долсета.

Фридман поедет в суд, если получит повестку, считает источник издания, близкий к акционерам LetterOne, которая управляет зарубежными активами Фридмана и его партнеров. Новое рассмотрение дела Zed Worldwide инициировали противники бизнесмена, чтобы помешать LetterOne стать единоличным владельцем испанского продуктового ритейлера DIA, добавил собеседник.

Испанская прокуратура направила запрос о вызове Фридмана в суд для дачи показаний в качестве подозреваемого, сообщили ранее «РИА Новости» и El Pais. По версии прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed Worldwide.

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Политика
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Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Ведомости
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Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан серьезно отнестись к объявленному штормовому предупреждению.

По решению главы комиссии по чрезвычайным ситуациям могут быть задействованы системы оповещения, к которым относятся телеканалы. Как отмечает ТАСС, телевидение впервые задействовано в столице для оповещения населения об угрозе ЧС. Жителей призывают укрыться в зданиях и не парковать автомобили под деревьями. При этом в пресс-службе Останкино сообщили, что телебашня «работает в штатном режиме».

В экстренном предупреждении на сайте МЧС указывается, что в период с 21.00 мск 8 августа до вечера следующего дня на всей территории Москвы ожидается сильный дождь. Предполагается, что за пять часов на Москву выльется до трети месячной нормы осадков – до 25 мм. Ливень будет сопровождаться сильным ветром. Порывы ветра ночью и утром могут достигать 21 м/с, днем 9 августа ожидается усиление до 25 м/с.

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Политика
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Силовики разогнали сторонников экс-президента Киргизии Атамбаева в Бишкеке

Ведомости
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Сотрудники силовых ведомств разогнали сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека, передает «Интерфакс». На центральной площади Бишкека собралось более 1000 сторонников экс-президента.

Протестующие вышли на проезжую часть и выкрикивали лозунги с требованием отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. После этого около 300 сотрудников милиции оттеснили собравшихся от здания парламента и с центральной площади города. Они применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента в селе Кой-Таш вблизи киргизской столицы. Число пострадавших достигло 98 человек. Один боец спецназа погиб.

Атамбаев сам решил сдаться спецназу. Его привезли в главное следственное управление госкомитета национальной безопасности Киргизии, чтобы допросить.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 г. Он лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и другим преступлениям. Бывший глава государства заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер и сам он преступлений не совершал.

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Политика
Новости

Почти 100 человек пострадали при задержании бывшего президента Киргизии

Ведомости
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Число пострадавших в ходе столкновения сотрудников правоохранительных органов и сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выросло до 98 человек, из них 53 были направлены в больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря минздрава страны Жылдыз Айгерчинову.

По ее данным, 11 сотрудников силовых структур сейчас переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 – отправлены на амбулаторное лечение.

Атамбаева обвиняют в совершении целого ряда преступлений в 2011–2017 гг.: незаконном обогащении, коррупции и узурпации власти. Также он получил обвинения в незаконной трансформации земель, незаконном освобождении в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева и других эпизодах. Атамбаева лишили неприкосновенности и статуса экс-президента в июле 2019 г. Это позволило завести против него уголовное дело. Сам Атамбаев полностью отрицает причастность ко всем преступлениям.

Спецслужбы Киргизии начали спецоперацию по задержанию бывшего президента Киргизии вечером 7 августа около 20.00 по местному времени (17.00 мск). Возле резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш собрались около 2000 его сторонников, они жгли покрышки и строили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Ночью Атамбаев в эфире телеканала «Апрель» обратился к бойцам спецназа с призывом не стрелять в людей. Спецназ почти сутки осаждал резиденцию экс-президента. Во второй половине дня 8 августа силовики вывезли Атамбаева из его резиденции. По информации местных СМИ, Атамбаев сам решил сдаться властям.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева. Фотографии

Политика
Новости

Фигурант дела о беспорядках обвинил Навального и Соболь в своем уголовном преследовании

Ведомости
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Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля Сергей Фомин назвал ответственными за свое уголовное преследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь. Об этом он заявил в интервью «Медиазоне».

Он отметил, что впервые участвовал в избирательной кампании в этом году в качестве волонтера штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Ранее Фомин не был вовлечен в политику и о «болотном деле» почти ничего не знал.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной», – сказал Фомин. Он также заявил, что Навальный и Соболь должны сделать все, чтобы вызволить всех фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля. «Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», – добавил он.

Фомин также попросил обычных россиян вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свою гражданскую позицию. «Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я», – добавил он.

Фомин сдался правоохранителям утром 8 августа. Он был в розыске, СК считает его участником массовых беспорядков. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Басманный суд должен избрать для Фомина меру пресечения.

Кроме Фомина по делу о массовых беспорядках было задержано девять человек, один подозреваемый находится в розыске. Некоторые фигуранты дела сотрудничали с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы: волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, сборщик подписей в поддержку Ивана Жданова Даниил Конон, видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова Егор Жуков. Также были арестованы участники акции Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. По данным «ОВД-инфо», было задержано 1373 человека.

Политика
Новости

Дудь осудил власти за жесткие действия на акциях протеста

Ведомости
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Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь осудил власти за «полную оторванность от жизни» и «отношение к человеку как к мешку с костями» в сообщении на своей странице в Facebook. «Когда мэр говорит, что граждане, вышедшие на улицы отстаивать свои права, – это приезжие зимбабвийцы, а полиция вела себя правильно, – это не стабильность. Это полная оторванность от жизни людей, городом которых ты руководишь», – написал Дудь.

По его словам, российская политическая жизнь ничем не отличается от советского периода. «В важнейших кабинетах никого нового, там шевелятся одни и те же тела: их седины, лысины, пиджаки и скорость поднятия ладоней на единогласных голосованиях все больше напоминают декорации советской как бы политической жизни», – так охарактеризовал он работу чиновников.

Дудь указал, что меры, принятые столичными чиновниками и силовиками в ответ на акции протеста, не способствуют поддержанию стабильности в обществе. «Шпалой по лицу теперь может получить любой из нас», – уверен Дудь. Говоря о действиях силовиков на несогласованных акциях протеста, блогер напомнил о подвигах их коллег при штурме захваченной террористами школы в Беслане: «Там мужики ложились на гранаты, чтобы прикрыть заложников, и вытаскивали детей, когда воздух решетило пулями, как на настоящей войне. А этот согласился быть потерпевшим из-за того, что в его сторону полетел кусочек то ли алюминия, то ли бумаги». Дудь охарактеризовал дело Сергея Абаничева, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении силы в отношении представителя власти, как «позор и унижение достоинства сотрудника силовых структур со стороны государства».

Журналист подверг критике аполитично настроенных россиян: «Наша инертность привела к тому, что любой, кто эту конкуренцию задумывает, моментально получает по лицу шпалой». Также Дудь сказал, что пойдет на согласованный митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова, и призвал россиян присоединиться к участию в акции.

Дудь – известный российский журналист. Он семь лет работал главным редактором Sports.ru. Осенью 2018 г. он стал заместителем генерального директора издания, а зимой 2019 г. – и его совладельцем, приобретя 0,5% акций ООО «Спортс.ру». Помимо этого у Дудя есть свой канал «вДудь» на YouTube, на котором он берет интервью у известных политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры. Сейчас у канала 5,7 млн подписчиков и более 670 млн просмотров.

Политика
Новости

Яшин получил новый административный арест на 10 суток

Ведомости
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Хамовнический суд Москвы добавил 10 суток ареста политику и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину, сообщает телеканал «Дождь». Яшина должны были сегодня освободить, поскольку предыдущие два срока ареста истекают 8 августа.

Яшина задержали перед несогласованным митингом – в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленный на него, и освободил его. Однако 29 июля Яшин был арестован на 10 суток за то, что ранее в Twitter призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля. Оппозиционер вину не признал.

30 июля Троицкий районный суд Москвы наложил на Яшина еще 10 суток ареста. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга). Сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно, свидетельствует постановление пленума Верховного суда, которое было вынесено в 2013 г. Поэтому в общей сложности Яшин провел под арестом 11 суток.

Не согласованная с властями акция 27 июля завершилась задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Политика
Новости

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Галяминой

Ведомости
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Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, передает «Интерфакс». Окончательное решение ЦИК примет 9 августа. В случае отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Галямина имеет право оспорить решение ЦИК в Верховном суде.

На заседании рабочей группы ЦИК Галямина не присутствовала, так как в данный момент находится в спецприемнике. Чертановский суд Москвы 6 августа назначил ей 15 суток административного ареста за участие в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста 27 июля. В конце июня Галямина получила 10 суток административного ареста за призывы участвовать в протестной акции 27 июля. В суде Галямина вину не признала.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову, Любови Соболь, Елене Русаковой, Александру Руденко и Константину Лисице.

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