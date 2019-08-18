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Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане

Поздно вечером 17 августа в переполненном свадебном зале в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли 63 человека, еще 182 получили ранения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана. Отмечается, что на свадьбе присутствовало около 1000 человек.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник: он подорвал себя рядом со сценой в зале, где собрались гости. Мощность взрыва пока уточняется, однако на фотографиях с места происшествия видно, что взрывная волна перевернула столы и выбила стекла.

Здание, в котором произошел взрыв, расположено в западной части Кабула, где проживают в основном хазарейцы, которые ранее подвергались гонениям в Афганистане, отмечает издание.

В последние несколько лет в этом районе неоднократно происходили теракты, атакам подвергались мечети и учебные заведения. За сегодняшнее нападение ни одна террористическая группировка ответственность пока не взяла. Ответственность за предыдущие теракты брала на себя запрещенная организация «Исламское государство».