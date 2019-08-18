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С активиста Кирилла Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который был задержан в ходе несогласованного митинга 27 июля в Москве, завершено. Об этом вечером 17 августа сообщила ТАСС его адвокат Светлана Байтурина.

По словам юриста, следствие исключило из окончательной редакции статью 212 УК о массовых беспорядках. «Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», – сказала Байтурина.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более десяти человек.

Жуков обвиняется в том, что он во время акции приподнял забрало шлема у бойца ОМОНа, который стоял в оцеплении. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля