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В Гонконге прошел крупнейший за последние несколько недель митинг

В воскресенье в Гонконге под проливным дождем прошел один из крупнейших митингов за последние несколько недель, передает The Wall Street Journal. Сотни тысяч протестующих, одетых в основном во все черное, прошли по одному из самых оживленных торговых районов Гонконга. В отличие от предыдущих протестов эта акция прошла мирно, ее участники выступали против насилия.

В митинге принимали участие 476 000 человек, сообщает китайская газета China Daily со ссылкой на организаторов акции. Демонстранты несли флаги Китая и Гонконга, пели гимн Китая.

Aerial footage shows the scenes of anti-violence rally themed "Oppose Violence, Save Hong Kong" took place at Tamar Park on Saturday afternoon. #HongKong pic.twitter.com/dNLyXRB72T — China Daily (@ChinaDaily) August 18, 2019

Организаторы демонстрации, выступая перед собравшимися заявили, что они любят как мегаполис, так и всю страну, призвав участников беспорядков ответить, почему они боятся Пекина. Как рассказал один из участников этой демонстрации, он пришел на нее, поскольку считает, что Гонконг с его населением 7,4 млн человек должен жить в мире, а не в беспорядках.

Одновременно с митингом против насилия на противоположной стороне Гонконга собрались участники антиправительственных протестов.

Протесты в Гонконге длятся уже более двух месяцев. Сначала демонстранты требовали, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.

Со временем требования демонстрантов расширились — они начали требовать наказать полицейских, которые применяли против участников протестов чрезмерно жесткие меры, а также отставки властей.

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