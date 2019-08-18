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В Гонконге прошел крупнейший за последние несколько недель митинг

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В воскресенье в Гонконге под проливным дождем прошел один из крупнейших митингов за последние несколько недель, передает The Wall Street Journal. Сотни тысяч протестующих, одетых в основном во все черное, прошли по одному из самых оживленных торговых районов Гонконга. В отличие от предыдущих протестов эта акция прошла мирно, ее участники выступали против насилия.

В митинге принимали участие 476 000 человек, сообщает китайская газета China Daily со ссылкой на организаторов акции. Демонстранты несли флаги Китая и Гонконга, пели гимн Китая.

Организаторы демонстрации, выступая перед собравшимися заявили, что они любят как мегаполис, так и всю страну, призвав участников беспорядков ответить, почему они боятся Пекина. Как рассказал один из участников этой демонстрации, он пришел на нее, поскольку считает, что Гонконг с его населением 7,4 млн человек должен жить в мире, а не в беспорядках.

Одновременно с митингом против насилия на противоположной стороне Гонконга собрались участники антиправительственных протестов.

Протесты в Гонконге длятся уже более двух месяцев. Сначала демонстранты требовали, чтобы власти отказались от поправок к закону об экстрадиции. После внесения изменений в закон гонконгские власти получили бы право выдавать материковому Китаю подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами рассмотрение этих поправок отложили. Несмотря на это, демонстрации продолжились.

Со временем требования демонстрантов расширились — они начали требовать наказать полицейских, которые применяли против участников протестов чрезмерно жесткие меры, а также отставки властей. 

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

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Авиакомпании возобновили продажу билетов на полеты лайнером Boeing 737 Max

Ведомости
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Авиакомпании возобновили продажу билетов на перелеты самолетом Boeing 737 Max, несмотря на то, что лайнер пока официально не допущен к полетам, сообщает The Times. По данным издания, немецкая TUI, американская United Airlines и другие авиакомпании уже запланировали на ноябрь и декабрь 32 600 рейсов и использованием лайнеров Max 8 и Max 9.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены весной в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max, теперь самолет должен пройти все необходимые испытания.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрыв в Афганистане

Ведомости
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Группа боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле, передает Reuters. По заявлению террористов, один из их сторонников сумел проникнуть на торжество и взорвать себя в толпе «неверных».

Жертвами взрыва, по последним данным, стали 63 человека, еще более 180 были ранены. Взрыв произошел вечером 17 августа, его устроил террорист-смертник.

Как ранее сообщало издание The New York Times, взрыв произошел на западе Кабула — в районе, где проживают в основном хазарейцы, которые подвергались гонениям в Афганистане. В последние несколько лет в этом районе неоднократно происходили теракты, атакам подвергались мечети и учебные заведения. 

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С активиста Кирилла Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

Ведомости
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Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который был задержан в ходе несогласованного митинга 27 июля в Москве, завершено. Об этом вечером 17 августа сообщила ТАСС его адвокат Светлана Байтурина.

По словам юриста, следствие исключило из окончательной редакции статью 212 УК о массовых беспорядках. «Сейчас моего подзащитного обвиняют только по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», – сказала Байтурина.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция протеста из-за выборов в Мосгордуму. На ней, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более десяти человек.

Жуков обвиняется в том, что он во время акции приподнял забрало шлема у бойца ОМОНа, который стоял в оцеплении. Согласно данным, озвученным в ходе судебных заседаний, ранее обвиняемый проходил срочную службу в Росгвардии.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Росавиация пообещала «Победе» улучшить аэродром в новом аэропорту Саратова

Ведомости
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько пообещал довести аэродром в новом аэропорту Саратова «Гагарин», который должен открыться 20 августа, до второй или даже до третьей категории ICAO (Международная организация гражданской авиации). Об этом попросил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на совещании, посвященном предстоящему открытию аэропорта.

Первая, вторая или третья категории ICAO присваиваются аэродромам в зависимости от того, каким светосигнальным оборудованием они оснащены и в какую погоду способны принимать самолеты. Аэродромы первой категории (такой сейчас в «Гагарине») могут принимать рейсы только в идеальных погодных условиях. Второй категории – работают в условиях средних осадков. Третьей категории – могут принимать лайнеры даже в условиях нулевой видимости в полностью автоматическом режиме.

«Очень беспокоит, что аэродром в "Гагарине" сертифицирован только по первой категории ICAO. Сейчас XXI век – такой аэропорт должен иметь как минимум вторую категорию», – заявил Калмыков. По его словам, малейший дождик будет вынуждать самолеты уходить на запасные аэродромы, что создает огромные неудобства для пассажиров.

«У нас предусмотрены деньги на доведение аэродрома в "Гагарине" до второй, а если потребуется – и до третьей категории», – успокоил Калмыкова руководитель Росавиации. Нерадько заверил, что вторая категория будет присвоена аэродрому летом 2020 г.

В воскресенье «Гагарин» – второй в России аэропорт, построенный с нуля, – принял свой первый рейс. Это был тестовый рейс, его выполняла авиакомпания «Победа». Лоукостер ранее не летал в Саратов, поскольку старый аэропорт города не мог принимать среднемагистральные самолеты, которые использует «Победа».

Вексельберг и Володин в экономклассе «Победы»

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Яшина задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
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Главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Об этом политик сообщил в Twitter. «На выходе из спецприемника снова задержан бойцами 2-го оперполка», – написал Яшин около часа дня.

Сотрудник полиции сказал Яшину, что его задерживают за призывы к участию в несогласованных акциях 18–19 августа. В каких именно, полицейский не уточнил. Оппозиция не планировала протесты на эти даты. В Москве 17 августа проходили одиночные пикеты, которые не требуют согласования с властями.

Яшин был отправлен под арест 29 июля, суд назначил ему 10 суток за призывы к несогласованной акции 27 июля. На следующий день суд добавил политику еще 10 суток за организацию несогласованного митинга. Но поскольку сроки административных арестов, назначенные гражданину по разным делам, по закону не суммируются, а исчисляются одновременно, Яшин должен был выйти из спецприемника 8 августа. Однако в этот день суд назначил ему еще 10 суток ареста, срок которого истекал 18 августа.

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Только две акции из шести были согласованы с властями и проходили на проспекте Сахарова. Две другие – 27 июля и 3 августа – закончились разгоном протестующих и массовыми задержаниями.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане

Ведомости
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Поздно вечером 17 августа в переполненном свадебном зале в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибли 63 человека, еще 182 получили ранения, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана. Отмечается, что на свадьбе присутствовало около 1000 человек.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник: он подорвал себя рядом со сценой в зале, где собрались гости. Мощность взрыва пока уточняется, однако на фотографиях с места происшествия видно, что взрывная волна перевернула столы и выбила стекла.

Здание, в котором произошел взрыв, расположено в западной части Кабула, где проживают в основном хазарейцы, которые ранее подвергались гонениям в Афганистане, отмечает издание.

В последние несколько лет в этом районе неоднократно происходили теракты, атакам подвергались мечети и учебные заведения. За сегодняшнее нападение ни одна террористическая группировка ответственность пока не взяла. Ответственность за предыдущие теракты брала на себя запрещенная организация «Исламское государство».

Бизнес
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Вексельберг и Володин полетели в новый аэропорт в Саратове экономклассом

Ведомости
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Владелец холдинга «Аэропорты регионов» миллиардер Виктор Вексельберг и председатель Госдумы Вячеслав Володин утром 18 августа вылетели в новый аэропорт Саратова «Гагарин» экономклассом, передает корреспондент «Ведомостей».

Саратовский аэропорт «Гагарин» в воскресенье принимает свой первый – тестовый – пассажирский рейс. Его выполняет авиакомпания «Победа», в салоне которой не предусмотрены места бизнес-класса. Все лайнеры «Победы» имеют моноклассную конфигурацию. Кроме того, спинки кресел там не откидываются, а расстояние между сиденьями – минимальное для самолетов Boeing 737-800. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков на этом рейсе летит в качестве бортпроводника – у него есть соответствующая лицензия.

Вексельберг рассказал журналистам, что первый раз летит «Победой», но экономклассом летал много раз. На вопрос о комфорте он ответил: «Как видите, нормально». Миллиардер сидел в ряду с увеличенным пространством для ног – это единственный дополнительный комфорт, доступный на лайнерах «Победы».

Самолет с Вексельбергом и Володиным вылетел из бизнес-терминала аэропорта «Внуково». На его борту также находятся чиновники Министерства транспорта, Росавиации и сотрудники Госкорпорации по организации воздушного движения. Первый регулярный рейс в «Гагарин» тоже выполнит «Победа», он состоится 20 августа.

«Гагарин» – это второй построенный в России с нуля международный аэропорт. Первым был новый аэропорт Ростова-на-Дону «Платов». «Гагарин» построил холдинг «Аэропорты регионов», потратив на строительство 8,2 млрд руб. «Платов» тоже был построен холдингом Вексельберга, на тестовом рейсе в этот аэропорт миллиардер также летел экономклассом.

Вексельберг и Володин в экономклассе «Победы»

Политика
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Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе

Ведомости
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Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность. Данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Подчеркивается, что она носит не обязательный, а рекомендательный характер.

В программе Минздрава говорится, что экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составлять от 0,8 до 2% ВВП. По данным портала SuperJob.ru, на которые ссылается ведомство, курящие сотрудники выходят на перекуры 3–4 раза за рабочий день, каждый раз они тратят на это 5–10 минут.

Таким образом, компания, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней частотой курения четыре раза в день по 5 минут, тратит впустую почти 150 000 руб. в месяц при средней зарплате в 30 000 руб., говорится в презентации Минздрава. В пересчете на среднюю зарплату в 2018 г. в размере 43 700 руб. эта сумма составит 218 500 руб. в месяц.

Кроме того, исследование Высшей школы экономики показало, что вероятность пропуска рабочих дней по болезни у курящих работников на 9% выше, чем у некурящих, добавило ведомство. При этом курящие работники старше 35 лет болеют не только чаще, но и дольше своих некурящих коллег. Также доказано, что у курящих сотрудников ниже производительность труда, утверждает Минздрав.

Помимо введения системы штрафов министерство рекомендует принять еще ряд мер по борьбе с курением на работе. В частности, предлагается оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, организовать здоровую альтернативу вместо перекуров (например, расставить в офисе тарелки с яблоками) или включить в пакет ДМС оказание помощи по отказу от курения.

Политика
Новости

Актер Анатолий Белый выступил в защиту фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Актер и заслуженный артист России Анатолий Белый высказался в защиту активиста «Яблока» Валерия Костенка, которого обвиняют по уголовной статье о массовых беспорядках. Видеообращение опубликовано на странице партии в Faceboоk.

«Друзья, 27 июля на митинге в Москве 20-летний студент Валерий Костенок, волонтер независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, кинул пустую пластиковую бутылку в полицейского, который избивал дубинкой безоружную девушку. По закону это расценивается как мелкое хулиганство, за которое 15 суток максимум дают. Сейчас Валерию, как и другим 14 арестованным молодым людям, грозят большие сроки. Это незаконно», – сказал Белый.

Актер призвал всех распространять информацию о фигурантах дела о массовых беспорядках, которых, по его мнению, задержали незаконно, ходить на судебные заседания по этому делу и поддерживать арестованных всеми возможными способами.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несогласованной акции протеста 27 июля, на которой были задержаны более 1000 человек. Фигурантами расследования уже стали более десяти человек, в том числе и Костенок. По словам его адвоката, активист пошел на акцию добровольно, из любопытства и «по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции».

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

Политика
Новости

На акции в центре Москвы начались задержания

Ведомости
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На старом Арбате в Москве задержали нескольких протестующих, передал телеканал «Дождь». Первой была задержана 17-летняя активистка Ольга Мисик, которая пыталась организовать несогласованное шествие. На момент публикации было известно о двоих задержанных.

Позже стало известно, что Мисик была отпущена. Как рассказал корреспондент «Медузы», активистку попытались задержать, но собравшиеся начали требовать, чтобы ее отпустили. В итоге ее задерживать не стали, но задержали стоявшего рядом молодого человека. Его посадили в автозак и увезли.

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний. Около 40 активистов собрались на Арбате. Пока они стояли в пикетах, полиция не вмешивалась. Задержания начались, когда протестующие попытались организовать шествие.

Пикеты сегодня проходили и в Санкт-Петербурге. Там, по разным данным, задержаны от восьми до двенадцати человек. Протестующие стояли в пикетах в поддержку задержанных на акциях в Москве.

Против пыток, политического террора и задержаний. Пикеты в центре Москвы

Политика
Новости

Минздрав опроверг заражение врача радиацией после взрыва под Архангельском

Ведомости
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Врачи, лечившие пострадавших при взрыве на полигоне в Архангельской области, были обследованы, сообщило Министерство здравоохранения. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней не было выявлено ни у одного из медиков.

Всего в период с 8 по 16 августа был обследован 91 специалист Архангельской областной клинической больницы, отмечается в сообщении Минздрава. 20 медицинских работников прошли дополнительное обследование в Москве. Мониторинг состояния здоровья врачей продолжается, уточнило ведомство.

Ранее издание The Moscow Times сообщило, что врачей архангельской больницы, куда привезли раненых сотрудников «Росатома» после взрыва на военном полигоне, не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации. Кроме того, источники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет.

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