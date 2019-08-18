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Приставы смогут по sms извещать должников об ограничении выезда из России

Судебные приставы со следующего года смогут с помощью sms-сообщений извещать должников об ограничении выезда за рубеж и применении других мер принудительного исполнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции и Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Как пояснил Минюст, соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве внесены правительством на рассмотрение Госдумы. ФССП добавила, что в случае принятия законопроекта приставы также смогут уведомлять должников через личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на извещение через sms должно быть подтверждено распиской, в которой указан номер мобильного телефона, отметили ведомства. Граждане, которые не дадут такого согласия или не укажут телефон, буду уведомлять традиционными способами, в том числе по почте.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, ставшим участниками исполнительных производств, извещения смогут отправлять по адресам электронной почты, указанным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.