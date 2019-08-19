Суд рассмотрит ходатайства о досрочном освобождении Кокорина и Мамаева 6 сентября

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РБК объявил об изменениях в руководстве редакции

Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК. Вместо них ее возглавит Петр Канаев, сообщает медиахолдинг. Ранее он занимал должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции.

Тросников назначен заместителем гендиректора РБК. Он будет отвечать за интеграцию контентных подразделений медиахолдинга и повышение их экономической эффективности. Голикова уходит из РБК и займется деятельностью, не связанной с журналистикой. «Мы все заинтересованы в том, чтобы редакционная политика РБК осталась прежней и настоящие изменения положительно сказались на качестве продуктов РБК и бизнесе компании», – написала она на своей странице в Facebook.

Голикова и Тросников возглавили объединенную редакцию в июле 2016 г. после того, как ее покинула большая часть журналистов во главе с Елизаветой Осетинской. Оба они бывшие редакторы газеты «Коммерсантъ», а до прихода в РБК работали в ТАСС. Канаев перешел в РБК в августе 2017 г. и стал курировать производство эксклюзивного новостного контента. До этого он был главным редактором Rambler News Service.

В холдинг РБК входит несколько СМИ: одноименный сайт, газета, журнал и телеканал. В 2018 г. он отчитался об убытке в 3,5 млрд руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее. Причиной убытка стали отрицательные курсовые разницы.