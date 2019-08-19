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Чемезов прокомментировал акции протеста из-за выборов в Мосгордуму

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что массовые протестные акции в столице происходят из-за накопившегося в обществе раздражения. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству», – заявил Чемезов. По его мнению, в обществе необходима альтернативная сила, которая «что-то подсказывает». Руководитель госкорпорации отметил, что в противном случае страну ждет застой.

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Митингующие выступают против действий избирательных комиссий, отказывающихся допускать до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Только две акции протеста были согласованы с властями и состоялись на проспекте Сахарова 20 июля и 10 августа. Эти митинги собрали 22 500 и около 50 000 человек соответственно (данные «Белого счетчика»). После несогласованной акции 27 июля было задержано от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали более десяти человек.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля