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Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые дела против Гульнары Каримовой

Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, старшей дочери скончавшегося в 2016 г. президента страны Ислама Каримова, говорится в сообщении надзорного ведомства. Правоохранители считают, что Каримова причастна к хищениям госсредств путем заключения сделок, не соответствующих интересам Узбекистана, а также к вымогательству чужого имущества в особо крупных размерах.

В частности, будучи в сговоре с другими лицами, Каримова купила по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент». После она продала их иностранным бизнесменам, отмечается в сообщении. Помимо этого Каримову подозревают в том, что под угрозой насилия она вынуждала граждан и владельцев компаний передавать свое имущество подконтрольным ей фирмам. Других подробностей ведомство не приводит в интересах следствия.

Уголовные дела против Каримовой были возбуждены после проверки информации международной юридической компании White and Case, а также на основании заявлений граждан.

В августе 2015 г. суд в Узбекистане приговорил Каримову к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. В декабре 2017 г. по другому уголовному делу Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. В июле 2018 г. суд смягчил ей наказание, заменив реальный срок ограничением свободы на пять лет, «принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства» по компенсации ущерба. В начале марта этого года из-за регулярных нарушений установленных судом обязательств Каримову перевели отбывать срок в колонию общего режима. Ранее Генпрокуратура страны оценила общую сумму причиненного ущерба по двум уголовным делам почти в $2 млрд. В декабре 2017 г. минфин США добавил Каримову в санкционный список. Ведомство пришло к выводу, что дочь покойного президента возглавляла в Узбекистане «мощный синдикат организованной преступности».